„Solidarność” z Turowa: Pojedziemy do Luksemburga

Szykujemy drastyczne akcje protestacyjne. Na pewno pojedziemy do Luksemburga – powiedział podczas wtorkowego posiedzenia Prezydium Rady Dialogu Społecznego Wojciech Ilnicki, przewodniczący KM NSZZ „Solidarność” Kopalni Węgla Brunatnego Turów, cytowany w internetowym wydaniu Tygodnika Solidarność.

Dodano, że o sytuacji w Turowie rozmawiano na wniosek przewodniczącego „Solidarności” Piotra Dudy. Informacji ze strony rządu udzielali: minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka oraz sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego Artur Soboń.



Dodatkowy punkt posiedzenia Prezydium RDS to efekt wczorajszej decyzji TSUE nakładającej na Polskę kary finansowe za niewdrożenie środków tymczasowych i niezaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w Kopalni Turów.



– Jest ogromne napięcie wśród załogi kopalni oraz mieszkańców, których los jest związany z całym kompleksem. Wszystkie działające tam związki zawodowe zdeterminowane są do ostrej walki o swoje miejsca pracy – mówił Ilnicki.

Dodał, że obserwuje się radykalne pogorszenie nastrojów społecznych w całym regionie. – Na pewno pojedziemy do Luksemburga. Szykujemy też ostre akcje protestacyjne. AgroUnia będzie się mogła od nas uczyć, jak się robi blokady – podsumował.

Trybunał Sprawiedliwości UE postanowił w poniedziałek, że Polska ma płacić Komisji Europejskiej 500 tys. euro dziennie za niewdrożenie środków tymczasowych i niezaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów.



Pod koniec lutego Czechy wniosły skargę przeciwko Polsce ws. rozbudowy kopalni węgla brunatnego Turów do TSUE wraz z wnioskiem o zastosowanie środków tymczasowych, czyli o nakaz wstrzymania wydobycia.





W maju TSUE nakazał Polsce wstrzymać wydobycie do czasu merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy. Gdy Polska nie zastosowała się do decyzji, Czechy wystąpiły o nałożenie na nią kary. Domagały się 5 mln euro kary dziennie.





