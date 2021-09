Imigranci w plecakach mieli niemałą sumę euro. Smartfon kierował ich do Niemiec

Dziesięciu nielegalnych imigrantów zatrzymali funkcjonariusze Straży Granicznej na Podkarpaciu. Obywatele Afganistanu, którzy pieszo przekroczyli granicę z Ukrainy do Polski zmierzali do krajów Europy Zachodniej. Nawigacja w smartfonach kierowała ich do Niemiec, a w plecakach mieli około 20 tys. euro.

Do zatrzymania doszło w sobotę 18 września w miejscowości Kwaszenina w powiecie bieszczadzkim. Funkcjonariusze SG z Wojtkowej na Podkarpaciu zatrzymali tam dziesięciu nielegalnych imigrantów: dwie afgańskie rodziny z dziećmi w wieku od 12 do 16 lat.





Wyziębieni i głodni. Nakarmili ich pogranicznicy

Po sześciu latach na Ukrainie skierowali się do Niemiec

„Granicę z Ukrainy do Polski przekroczyli pieszo. Wyprawa z Ukrainy trwała łącznie ponad 24 godziny i wiodła przez trudne tereny przedgórza Bieszczadów. W tym czasie nastąpiło załamanie pogody, temperatura powietrza spadła do 5 stopni Celsjusza, wiał zimny wiatr i padał deszcz. Cudzoziemcy byli wyziębieni i głodni” – relacjonują przedstawiciele bieszczadzkiego oddziałuDo jednej z kobiet, która źle się poczuła, wezwano pogotowie ratunkowe i udzielono jej pomocy medycznej. Imigranci trafili do ośrodka pograniczników, gdzie otrzymali ciepłe napoje i posiłek.Wyjaśniali, że przez ostatnie sześć lat mieszkali na Ukrainie, a ostatnio podjęli decyzję, by udać się do Niemiec. Pomocna była nawigacja w telefonie, aWe wtorek cudzoziemcy zostali przekazani z powrotem na Ukrainę.