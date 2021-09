Podział mandatów w Dumie Państwowej. Wszystko jest jasne

Rządząca partia Jedna Rosja będzie mieć 324 mandaty w 450-osobowej niższej izbie rosyjskiego parlamentu, Dumie Państwowej – poinformowała we wtorek Centralna Komisja Wyborcza, dwa dni po wyborach parlamentarnych w Rosji.

Wcześniej już CKW potwierdziła, że Jedna Rosja utrzyma większość konstytucyjną w Dumie.



57 mandatów przypadnie Komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej (KPRF). 27 mandatów otrzyma partia Sprawiedliwa Rosja-Za Prawdę. Populistyczno-nacjonalistyczna Liberalno-Demokratyczna Partia Rosji (LDPR), kierowana przez Władimira Żyrinowskiego, będzie mieć 21 miejsc w parlamencie.



Partia Nowi Ludzie, która po raz pierwszy weszła do parlamentu, będzie miała 13 posłów.



Po jednym mandacie uzyskają Ojczyzna (ros. Rodina), Partia Wzrostu i Platforma Obywatelska - trzy stronnictwa, których kandydaci wygrali wybory w okręgach jednomandatowych. Do Dumy wejdzie ponadto pięciu kandydatów niezależnych.



Wcześniej we wtorek CKW podała, że frekwencja w wyborach, które odbyły się w dniach 17-19 września, wyniosła 51,58 proc.



W poprzedniej Dumie Państwowej Jedna Rosja miała 343 mandaty, KPRF – 42, LDPR – 39, a Sprawiedliwa Rosja – 23.

