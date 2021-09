Spór o Turów. PiS zdecyduje się na radykalny krok ws. Czech?

Premier Mateusz Morawiecki na wtorkowej konferencji prasowej zapowiadał, że rząd „wykorzysta wszelkie możliwości prawne”, by wykazać, że wyrok TSUE ws. kopalni Turów jest niesprawiedliwy. Jak informuje Wirtualna Polska, w obozie rządzącym pojawiają się głosy, że PiS może tymczasowo wstrzymać uczestnictwo polskiego premiera w spotkaniach Grupy Wyszehradzkiej z udziałem Czech. Ten radykalny krok miałby pokazać, że nikt nie zamierza ustępować Czechom.

Polski rząd zdecydowanie odrzuca decyzję TSUE o nałożeniu kary za niewstrzymanie prac w kopalni Turów. W poniedziałek Trybunał Sprawiedliwości UE postanowił, że za niewdrożenie środków tymczasowych i niezaprzestanie wydobycia węgla w kopalni Turów Polska ma wpłacać do wspólnego budżetu 500 tysięcy euro dziennie.





Czechy „bez dobrej woli”

Decyzja to zresztą– jak mówił we wtorek Morawiecki.– Jeśli Unia Europejska i Trybunał Sprawiedliwości chcą ryzykować zdrowiem i życiem Polaków i za nic mają naszą kilkudziesięciostronicową argumentację, to ja uważam, że takie postawienie sprawy jest postawieniem sprawy na głowie – dodał premier, podkreślając, że polski rząd się z tym nie zgadza.

„Zamrożone” prace V4?

Podobne do stanowiska premiera głosy wybrzmiewają wśród polityków partii rządzącej: Rząd podjął decyzję, by nie wykonywać wyroku TSUE i nie zamykać kopalni Turów – podaje Wirtualna Polska.

Jak czytamy, z kuluarowych rozmów wynika, że rozważane jest tymczasowe zawieszenie spotkań szefów rządów w ramach Grupy Wyszehradzkiej.



– Zawieszenie naszej aktywności w V4 na najwyższym szczeblu byłoby krokiem radykalnym, ale krótkotrwale – do czasu rozwiązania sporu – być może koniecznym – mówi portalowi rozmówca z obozu władzy.



Oficjalnie przedstawiciele rządu nie potwierdzają tych doniesień. Rzecznik premiera Piotr Müller przyznaje jednak, że „rozważane są różne scenariusze w ramach mechanizmów unijnych”.



Kolejna runda negocjacji w sprawie Turowa odbędzie się w piątek w Pradze.



