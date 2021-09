Druga na świecie, pierwsza w Europie – oficjalna prezentacja polskiej lokomotywy na wodór

Podczas 14. Międzynarodowych Targów Kolejowych Trako w Gdańsku odbyła się prezentacja prototypu lokomotywy z napędem wodorowym produkcji bydgoskiej Pesy. To drugi tego typu, po chińskim, pojazd na świecie. Prace nad projektem zeroemisyjnej lokomotywy trwały dwa lata.

– Targi Trako są doskonałą okazją, aby prezentować polską myśl inżynierską. Polska kolej się zmienia. Z jednej strony szeroki program taborowy, dający nadzieję na nowoczesne pociągi i wyremontowane wagony i składy - i to się już dzieje. Z drugiej strony, innowacje i rozwój. Na Zielony Ład Komisji Europejskiej polscy inżynierowie odpowiadają konkretem – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.



Prezes Polskiego Fundusz Rozwoju Paweł Borys przypomniał, że kierowana przez niego instytucja trzy lata temu stała się inwestorem w Pesie Bydgoszcz.



– Widzieliśmy w niej duży potencjał rozwoju. Od początku zależało nam na zapewnieniu Pesie stabilnego, długoterminowego wsparcia kapitałowego, ale też przede wszystkim na tym, aby była to firma innowacyjna i nowoczesna. Udało się stworzyć unikatowy produkt, obiecujemy, że to nie wszystko – mówił szef PFR.



Prace nad projektem lokomotywy z napędem wodorowym trwały dwa lata. Prezes Pesy Bydgoszcz Krzysztof Zdziarski wyjaśnił, że nowy produkt zakładu to lokomotywa zeroemisyjna napędzana ogniwem wodorowym i baterią. Zaprezentowany w Gdańsku pojazd to model prototypowy.



– Lokomotywa będzie przeznaczona do testów, najpierw u nas w firmie, później na torze próbnym w Żmigrodzie i oczywiście też u naszego docelowego partnera PKN Orlen na torach w Płocku. To jest tak naprawdę jeden z dwóch wyprodukowanych na świecie prototypów lokomotywy wodorowej. Jest również prototyp chiński, który od kilku miesięcy jest objeżdżany. Nasza lokomotywa jest absolutnym liderem w Europie – powiedział dziennikarzom szef bydgoskiej firmy.







Wyjaśnił, że powstały w Pesie pojazd to lokomotywa manewrowa.



– Ona może obsługiwać pojazdy w portach, w fabryce czy na innych bocznicach. Lokomotywa szlakowa powstanie w drugiej kolejności, dlatego, że wodór ze swoją bardzo niską masą cząsteczkową potrzebuje dużych zbiorników, więc tu dużą rolę odgrywać będzie częstość tankowania – objaśnił Zdziarski.

źródło: PAP, TVP Info

4-osiowa lokomotywa wodorowa z Pesy posiada silniki trakcyjne o mocy 4x180kW. W pojeździe zastosowane zbiorniki wodoru - 175 kg, baterie trakcyjne typu LTO 167,6 kWh i ogniwa o mocy 2x85 kW.W rozpoczętych we wtorek w Gdańskuuczestniczy ponad 500 wystawców z 25 krajów m.in. Austrii, Belgii, Chin, Czech, Holandii, Niemiec, Litwy, Rosji, Rumunii, Słowacji, Szwajcarii, Turcji, Wielkiej Brytanii i Włoch. To największe i najbardziej prestiżowe w Polsce oraz drugie w Europie spotkanie branży transportu szynowego. Impreza zakończy się w piątek.