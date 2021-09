Małpa wzięła zakładnika. Chodziła z nim po drzewach [WIDEO]

W Malezji dzika małpa porwała szczeniaka i przetrzymywała go w koronach drzew przez trzy dni. Na nagraniu widać, jak ludziom udaje się uratować „zakładnika”.

Losem szczeniaka zaniepokoilki się mieszkańcy okolicznych miejscowości. Próbowali odwrócić uwagę małpy, aby przejąć pieska. Na nagraniu widać, jak w końcu jeden z nich rzuca czymś w „porywacza”, który upuszcza psiaka na ziemię. Gęste konary drzew amortyzują upadek. Cały i zdrowy malec trafia w ręce ludzi.



Malezyjski rząd co roku otrzymuje około 4 tysięcy skarg na małpy co doprowadziło do przygotowania programu masowego uboju, w którym w latach 2013-2016 zabijano do 70 000 makaków rocznie.

