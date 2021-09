Matka piła mocz, by karmić dzieci na wraku łodzi

Tragiczna śmierć Wenezuelki, która poświęciła swoje życie, by ratować dwójkę dzieci. Po katastrofie łodzi w czasie drogi na niezamieszkaną wyspę na Morzu Karaibskim 40-latka piła swój mocz, by mieć siłę do karmienia ich przez cztery dni. Ratownicy znaleźli później dzieci trzymające ciało matki na wraku.

8-osobowa załoga składająca się z członków rodziny i przyjaciół wypłynęła 3 września z miasta Higuerote nieopodal Caracas, by dotrzeć na niezamieszkaną wyspę La Tortuga oddaloną od wybrzeża Wenezueli o ok. 90 km. 5 września późnym wieczorem służby portowe otrzymały informację, że łódź rekreacyjna Thor nie dotarła do celu. Kolejnego dnia ratownicy zostali powiadomieni o małej białej łodzi dryfującej nieopodal wyspy La Orchila.



7 września służby ratunkowe znalazły na Morzu Karaibskim wrak poszukiwanej łodzi, na którym znajdowały się cztery osoby. 40-letnia Mariely Chacon zmarła z powodu niewydolności narządowej w wyniku odwodnienia. Przeżyły natomiast dzieci – Jose David i Maria Beatriz Camblor Chaconowie oraz 25-letnia niania Veronica Martinez, która schowała się w lodówce, by uniknąć upału. Zaginęły cztery osoby, w tym mąż Wenezuelki, Remis David Camblor.

Familiares despidieron a Mariely Chacón Marroquín, la madre fallecida durante naufragio de La Tortuga https://t.co/63kmI87KzX º — La Patilla (@la_patilla) September 13, 2021

#Neurona ���� Una mujer murió después de naufragar por 4 días con sus dos hijos a quienes alimentó con leche materna para que sobrevivieran.



Mariely Chacón bebió de su propia orina para sobrevivir, pero la deshidratación severa acabo con su vida cuando era atendida en un hospital. pic.twitter.com/49LqmiNhkP — NeuronaSV (@NeuronaSV) September 15, 2021

#7Sep ¡Búsqueda y Salvamento!



Mantenemos activo el caso SAR 024 para encontrar a los 8 pasajeros de la lancha a motor que zarpó desde #Higuerote hasta La Tortuga. Hasta el momento se han rescatado 4 personas, quienes fueron trasladados a la Base naval de La Orchila.@HAbreuMRT pic.twitter.com/cc5AUjOr0L — INEA (@inea_venezuela) September 7, 2021

źródło: Daily Mail

Mariely Chacon utrzymała przy życiu swoje dzieci, karmiąc je piersią przez cztery dni, po tym jak ich łódź rozbiła się od uderzenia fali. Razem dryfowali na wraku, pokonując ok. 112 km. 6-latek, 2-latka oraz ich niania z odwodnieniem i oparzeniami I stopnia trafili do szpitala.Pogrzeb bohaterskiej matki odbył się 11 września.