„Połamali kości, bałem się, że wypłynie mi oko”. Atak antysemicki w Niemczech

Po brutalnym ataku na 60-letniego Żyda w centrum Hamburga niemiecka policja poszukuje nieznanych dotąd sprawców, a dochodzenie prowadzi Krajowy Urząd Śledczy (LKA) - poinformował we wtorek dziennik „Bild”.

Według policji trzech lub czterech młodych ludzi podeszło w sobotę o godz. 14 do sześciu uczestników „Czuwania dla Izraela - Przeciwko Antysemityzmowi" przed supermarketem Saturn przy Mönckebergstraße i najpierw zaatakowało ich słownie. Krzyczeli m.in. „Scheiss Israel” i „Free Palestine”.



Kiedy 60-letni żydowski uczestnik czuwania sprzeciwił się takiemu zachowaniu, jeden z napastników podszedł i powalił go na ziemię uderzeniem pięści. Napastnicy uciekli.



Rzeczniczka policji Evi Theodoridou powiedziała, że „natychmiastowa obława z udziałem kilku samochodów patrolowych nie doprowadziła do zatrzymania” sprawców.

źródło: pap

Ofiara antysemickiego ataku przejdzie we wtorek ponowną operację. W rozmowie z „Bildem” mężczyzna powiedział: „W szpitalu okazało się, że mam złamaną kość policzkową i nosową. Nadłamała mi się też trochę szczęka. Bałem się też, że wypłynie mi oko. Lekarze twierdzą, że siatkówka oka może się jeszcze odkleić”.Rok 2021 jest obchodzony wpod hasłem „1700 lat żydowskiego życia w Niemczech”. Ale sytuacjajest w tym kraju coraz trudniejsza. Policja odnotowała w 2020 roku więcejniż kiedykolwiek, odkąd zaczęto prowadzić statystyki, czyli od 2001 roku. 2275 przestępstw w 2020 roku to średnio sześć antysemickich przestępstw dziennie.