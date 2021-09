Przebrani za nazistów odgrywali „likwidację żydowskiego więźnia”. „To czysta nienawiść”

Holenderska policja aresztowała trzy osoby w wieku od osiemnastu do dwudziestu lat, które w ubiegłym tygodniu, wspólnie z kolegami przebranymi za nazistów, odgrywały scenę egzekucji żydowskiego więźnia w nadmorskiej miejscowości Urk. W ich mieszkaniach znaleziono broń palną.

To kolejne aresztowania młodych mieszkańców Urk, którzy przebrali się w nazistowskie mundury i przemaszerowali przez centrum miasta, gdzie przeprowadzili zainscenizowaną „likwidację żydowskiego więźnia”.



Na wniosek władz miejskich policja wszczęła w tej sprawie dochodzenie. Funkcjonariusze zatrzymali w piątek jednego z uczestników zajścia. Podczas przeszukania w mieszkaniu 19-latka znaleziono broń.



We wtorek poinformowano o kolejnych zatrzymaniach. Trzech innych mężczyzn w wieku od osiemnastu do dwudziestu lat zostało aresztowanych, gdy w ich mieszkaniach również znaleziono broń palną.



Wydarzenia w Urk wywołały oburzenie w całym kraju. – To czysta nienawiść – ocenił Aron Vrieler, badacz antysemityzmu w Izraelskim Centrum Informacji i Dokumentacji (CIDI).

