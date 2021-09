„W 2020 r. partia rządząca potroiła ataki na wolność religijną”. Raport dotyczy Hiszpanii

Hiszpańska partia socjalistyczna PSOE zaprezentowała się w wyborach powszechnych w listopadzie 2019 r. jako umiarkowana partia centrolewicowa, ale półtora roku po dojściu do władzy okazała się formacją polityczną najbardziej atakującą wolność religijną w Hiszpanii - informuje w swoim raporcie Obserwatorium Wolności Religijnej (OLR), do którego miał dostęp dziennik „ABC”. Raport, który zostanie opublikowany w bieżącym tygodniu, ujawnia, że głównym celem ataków pozostaje Kościół katolicki.

Podczas pandemii w 2020 r. rządząca PSOE potroiła agresję na podstawowe prawo obywateli do wolności religijnej, zapisane w konstytucji kraju i w Powszechnej deklaracji praw człowieka. Z 240 ataków na wolność religijną, do których doszło w ub. roku, lewicowe partie rządzące i wspierające rząd były odpowiedzialne za ponad 50 proc. Największa liczba agresji miała miejsce ze strony socjalistycznej PSOE – 43 ataki (trzy razy więcej niż w roku poprzednim), a razem z radykalnie lewicowym koalicjantem rządowym, partią Podemos, odpowiada za 40 proc. naruszeń tego prawa. Na trzecim miejscu pod tym względem znalazły się katalońskie partie separatystyczne - CUP, ERC i JxCat (19 incydentów), informuje „ABC”.



W 2020 r. aż 65,8 proc. ataków na wolność religijną dotyczyło Kościoła katolickiego. – W Hiszpanii mają miejsce silne prześladowania religijne, chrześcijan w szczególności, co pokazuje, jak radykalny sekularyzm zakorzenia się w tym kraju, przy bierności, jeżeli nie współpracy władz – powiedziała przewodnicząca Obserwatorium Wolności Religijnej (OLR), Maria Garcia, cytowana przez „ABC”.



Autorzy raportu oceniają, że pandemia stała się pretekstem do ograniczenia wolności religijnej, a 19 proc. naruszeń tego prawa miało bezpośredni związek z restrykcjami rządowymi w celu powstrzymania wirusa. – Podczas COVID-19 pojawiła się nowa forma ataku polegająca na rzekomej ochronie zdrowia publicznego – nakazywane przez władze interwencje w miejscach kultu podczas celebrowania nabożeństw - powiedziała Garcia.

Raport dokumentuje kilkadziesiąt incydentów, do których doszło tylko w pierwszych miesiącach po wybuchu pandemii, w tym przeprowadzone przez policję na rozkaz ministra spraw wewnętrznych eksmisje zpodczas celebrowania przez arcybiskupa Nabożeństwa Męki Pańskiej w10 kwietnia 2020. W świątyni miało przybywać wtedy jedynie 20 wiernych, chociaż może pomieścić ponad tysiąc osób.regionalny rządzezwolił na celebrowanie nabożeństwa w lipcu 2020 r. tylko przy udziale maksymalnie 10 osób, podczas gdy poprzedniego samego dnia limit dla zwiedzających świątynię turystów wynosił 50 proc. miejsc.Organizacja zwróciła uwagę, że rząd inaczej traktuje i reaguje na przestępstwa z nienawiści, np. motywowane homofobią, gdy dotyczą one wierzących. Lista prześladowań religii większościowej jest długa, a OLR podał konkretne przykłady socjalistycznych polityków, którzy publicznie wyśmiewali i poniżali postaci świętych z powodów ideologicznych. – Lewica chce wyeliminować religię z przestrzeni publicznej, a pandemia jest tylko pretekstem do tego – oceniła Garcia.OLR (Observatorio de la Libertad Religiosa) jest organizacją obywatelską utworzona w 2006 r. w celu ochrony praw obywateli do uczestniczenia w życiu publicznym bez dyskryminacji za przekonania religijne.