Wybory do niemieckiego parlamentu. Chadecja odrabia straty

Na pięć dni przed wyborami do niemieckiego parlamentu sondaż instytutu Forsa dla stacji RTL potwierdza, że między prowadzącą w notowaniach socjaldemokratyczną partią SPD a goniącą ją chadecką Unią CDU/CSU są już tylko trzy punkty procentowe różnicy.

„Wyścig o fotel kanclerza staje się jeszcze bardziej zacięty” – pisze we wtorek portal RTL News, komentując wyniki najnowszego sondażu wyborczego, w którym SPD ma 25 procent poparcia, a CDU/CSU 22 procent, co oznacza plus 1 punkt w porównaniu z poprzednim badaniem.



Partia Zielonych bez zmian może liczyć na 17 procent głosów, liberalna FDP i skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec uzyskały w badaniu po 11 procent, a Lewica ma 6 procent. Na pozostałe partie wskazało 8 procent badanych.

W pytaniu o preferencje kanclerskie Olaf Scholz z SPD nadal prowadzi, ale traci jeden punkt i ma teraz 29 procent poparcia. Kandydatka Zielonych Annalena Baerbock ma 16 procent. Kandydat CDU/CSU naArmin Laschet zyskuje w sondażu trzy punkty procentowe w porównaniu z poprzednim tygodniem i ma 14 procent poparcia.

41 procent pytanych nie wybrałoby żadnego z trójki kandydatów na kanclerza Niemiec. To kolejny w tym tygodniu sondaż, wskazujący, że chadecja odrabia straty.



W opublikowanym w poniedziałek przez dziennik „Bild” sondażu wyborczym chadecja CDU/CSU z kandydatem na kanclerza Arminem Laschetem zyskała 1,5 punktu procentowego. Tym samym różnica między prowadzącą socjaldemokratyczną SPD a CDU/CSU zmniejszyła się do trzech procent. CDU/CSU uzyskała w tym badaniu 22 proc., natomiast SPD 25 procent.



Wybory do Bundestagu odbędą się w najbliższą niedzielę.