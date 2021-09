Lempart i „babcia Kasia” w plebiscycie Trzaskowskiego. Czym zasłynęły? [WIDEO]

Po tym, jak ratusz Rafała Trzaskowskiego ogłosił listę kandydatek w plebiscycie na „Warszawiankę Roku”, w internecie zawrzało. Kontrowersje wywołało nominowanie do prestiżowej nagrody Marty Lempart i Katarzyny Augustynek, nazywanej „babcią Kasią”. Varsavianista Daniel Echaust w rozmowie z portalem tvp.info ocenił: To naplucie ludziom w twarz. Czym zasłynęły obie kandydatki, ikony ulicznych protestów? Najgłośniejsze wydarzenia z ich udziałem zebraliśmy w krótkim materiale wideo.

Historia plebiscytu sięga lat 60. XX wieku, a na przestrzeni lat nagradzane były m.in. Mieczysława Ćwiklińska, Hanna Bielicka, Irena Kwiatkowska czy Anna German.





„Warszawianka Roku 2021”. Kontrowersje

W poniedziałek warszawski ratusz ogłosił nazwiska dziesięciu kandydatek do miana „Warszawianki roku 2021”. Wśród dziesięciu nazwisk sączyObydwa nazwiska wzbudziły spore kontrowersje, choć prezydent stolicybroni decyzji o nominacjach: „Zaangażowane, mądre, empatyczne. (…) Nasze autorytety i nasza duma. Poznajcie wyjątkowe kobiety nominowane do tegorocznej nagrody Warszawianka Roku i Zagłosujcie” – apeluje polityk PO.

Kim jest Marta Lempart? To liderka Ogólnopolskiego Strajku Kobiet i zaangażowana zwolenniczka aborcji, która od kilkunastu miesięcy stoi na czele protestów sygnowanych hasłem „wypier***ać”. Za swoje wulgarne i agresywne zachowanie usłyszała już zresztą prokuratorskie zarzuty: znieważenia funkcjonariuszy policji i publicznego pochwalania przestępstw. Zarzuca się jej m.in. wykonywanie gestów przypominających plucie na policjantów czy prowokowanie starć ze służbami.





Wulgarne ekscesy kandydatek Trzaskowskiego

Z niektórymi osobami trudno znaleźć wspólny język, wyjaśnić sytuację jaka ma miejsce, zażegnać konflikt. Bluzgi, przekleństwa, agresja wydają się u takich osób zagłuszać zdrowy rozsądek.

Wideo: @OnetWiadomosci pic.twitter.com/TKJyEX2dia — Policja Warszawa (@Policja_KSP) November 19, 2020

„Babcia Kasia” – dla ratusza to „ikona”

Organizując w środku epidemii wielotysięczne marsze, miała też sprowadzać niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia wielu osób. Jak przedstawia ją ratusz Trzaskowskiego? „Feministka, liderka Ogólnopolskiego Strajku Kobiet. Stała na czele największych demonstracji przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego w Polsce. Prawniczka, przez wiele lat zaangażowana w walkę o prawa osób z niepełnosprawnościami” – w ten sposób zachęca się do głosowania na Lempart.Druga z kontrowersyjnych nominacji to„Ikona protestów ulicznych w Warszawie. Absolwentka prawa i emerytowana lektorka angielskiego i hiszpańskiego. Działa w oddolnych ruchach przeciwstawiających się łamaniu praw obywatelskich w Polsce” – piszą organizatorzy konkursu na „Warszawiankę Roku 2021”.

„Protestowała” nie tylko na proaborcyjnych manifestacjach, ale brała udział także w prowokacjach tzw. Lotnej Brygady Opozycji – miała m.in. prowokować starcia z policją przed Pomnikiem Smoleńskim. W 2021 roku wpłynęło w sumie 5 aktów oskarżenia i 6 wniosków o ukaranie „babci Kasi”.

Mimo wielu relacji policjantów, do których miała krzyczeć m.in. „Ty ch***, ty pislicyjna ku***”, sądy stają po stronie Augustynek i oddalają te oskarżenia. Co więcej, zdaniem prokuratury dochodziło również do sytuacji, gdy na jednym z protestów „babcia Kasia” opluła funkcjonariusza.





„Trzaskowski wie, co robi”

Jaki wzór miałyby dawać panie nominowane na „Warszawiankę Roku”? Nominacje ostro komentował w rozmowie z portalem tvp.info varsavianista Daniel Echaust, twórca strony portalwarszawski.com.pl, zdaniem którego opisywane kandydatki to „dobrze opłaceni, wykształceni zadymiarze”.