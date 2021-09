Szokujące stanowisko PO ws. Turowa. Wiceminister: Wbijanie noża w plecy rządowi

Wicemarszałek Sejmu z PO Małgorzata Kidawa–Błońska oceniła, że Polska powinna szybko wygasić kopalnię w Turowie i zapłacić kary. – To stanowisko nieodpowiedzialne i antypolskie. W takich sprawach cała elita polityczna powinna mówić jednym głosem – komentuje w rozmowie z portalem tvp.info wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska. Nasz rozmówca zaznacza, że obiekty w Turowie są elementem strategicznej infrastruktury krytycznej i muszą funkcjonować, a PO, w jego opinii, „podpowiada decydentom w Brukseli, jak nam zaszkodzić”.

– Jeżeli jest kara, to trzeba płacić – oceniła Małgorzata Kidawa-Błońska, komentując decyzję TSUE o nałożeniu na Polskę kar ws. kopalni Turów. Jak zaznaczyła: „Musimy na pewno kopalnię wygaszać”.



– Głos wicemarszałek Kidawy–Błońskiej wpisuje się w chór tych wszystkich, którzy źle życzą Polsce – ocenia Ireneusz Zyska.



Pełnomocnik rządu ds. odnawialnych źródeł energii podkreśla, że „osoby będące na tak eksponowanych stanowiskach nie mogą wysyłać za granicę takich sygnałów”. – Zwłaszcza w chwili, kiedy toczą się negocjacje z Czechami. To absolutnie szkodliwe działanie – mówi.



Wiceminister ocenia, że jest to „stanowisko nieodpowiedzialne i antypolskie”. – Takie wypowiedzi są wodą na młyn tych, którzy chcieliby podporządkować Polskę innym ośrodkom decyzyjnym – przekonuje.

– Jesteśmy suwerennym państwem. Ważnym elementem suwerenności jest niezależność energetyczna, o którą musimy dbać – przypomina Zyska.



Polityk PiS zapewnia, że rządowa polityka klimatyczno–energetyczna zakłada, do roku 2050 lub nieco poza ten horyzont, odchodzenie od źródeł energii opartych o węgiel kamienny i brunatny.



– Ale wygaszanie w tej chwili kopalni w Turowie i elektrowni byłoby działaniem na szkodę Polski. Wręcz można byłoby to nazwać sabotażem – przekonuje.









Bieńkowska: Kary dla Polski lub wstrzymanie finansowania

W ostatnich tygodniach w podobnym kontekście (jak Małgorzata Kidawa–Błońska), wypowiadała się również inna polityk Platformy Obywatelskiej.– Unia teraz nie ma wyjścia, logicznie patrząc musi nałożyć dzienne kary finansowe albo wstrzymywać finansowanie – mówiła na Campusie Polska Przyszłości Elżbieta Bieńkowska. Podkreślała, że jest to konieczne, ponieważ Polska nie przestrzega unijnych wartości, takich jak praworządność.– Ja rozumiem, że– komentuje Ireneusz Zyska.

– Wypowiedzi pani Kidawy–Błońskiej czy pani Bieńkowskiej pokazują, że to jest ich misja. To realizacja doktryny „ulica i zagranica”. Podpowiadają decydentom w Brukseli, jak nam zaszkodzić. PiS i rząd premiera Mateusza Morawieckiego umacniają Polskę pod względem gospodarczym, społecznym, militarnym i kulturowym. Chcemy być silnym i niepodległym państwem – deklaruje wiceminister.



W rozmowie z portalem tvp.info Zyska przekonuje, że „zarówno kopalnia, jak i elektrownia w Turowie, są elementem strategicznej infrastruktury krytycznej”.



– One muszą funkcjonować. Bez nich będziemy mieć potężny deficyt dostaw energii dla przemysłu, szpitali, szkół i wielu instytucji. Polska negocjuje na arenie międzynarodowej nie tylko z Brukselą, ale także z Czechami – mówi.



Jak uważa, w takiej sytuacji głosy z PO są „wbijaniem noża w plecy rządowi”. – W takich sprawach cała elita polityczna powinna mówić jednym głosem – przekonuje. Tłumaczy, że z kolei od Unii Europejskiej Polska oczekuje raczej wsparcia finansowego w zakresie transformacji energetycznej, a nie obciążania karami.

