Dziennikarka Dorota Kania przekazała informację o zmianie terminu uroczystości pogrzebowych dr Jerzego Targalskiego. Z jej wpisu wynika, że rozpoczną się we wtorek, 28 września o godz. 13 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego przy ul Długiej 13/15 w Warszawie.

Wcześniej informowano, że pogrzeb odbędzie się 27 września. Teraz podano, że termin uległ zmianie. Uroczystości pogrzebowe dr. Jerzego Targalskiego rozpoczną się we wtorek 28 września o godz. 13 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego przy ul Długiej 13/15 w Warszawie.



Jerzy Targalski, historyk, doktor nauk humanistycznych, politolog, orientalista, działacz opozycyjny w okresie PRL i publicysta zmarł w niedzielę rano, miał 69 lat.



Kilka dni wcześniej Targalski trafił do szpitala, gdzie do chwili śmierci przebywał w ciężkim stanie.

Uwaga! Zmiana terminu uroczystości pogrzebowych dr Jerzego Targalskiego. Rozpoczną się we wtorek 28 września o godz. 13 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego przy ul Długiej 13/15 w Warszawie — Dorota Kania (@DorotaKania2) September 21, 2021

