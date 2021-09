PKN Orlen wybrał doradcę finansowego dla morskiej farmy wiatrowej Baltic Power

Konsorcjum Pekao Investment Banking i Green Giraffe zostało doradcą finansowym dla morskiej farmy wiatrowej Baltic Power. Będzie ono odpowiadało za pozyskanie finansowania do realizacji projektu PKN Orlen w partnerstwie Northland Power. Jego rozpoczęcie planowane jest na 2023 r.

„Konsorcjum Pekao Investment Banking i Green Giraffe zostało doradcą finansowym dla morskiej farmy wiatrowej Baltic Power” – ogłosił we wtorek PKN Orlen. Koncern podał, iż firmy wchodzące w skład konsorcjum „będą odpowiadały za pozyskanie finansowania umożliwiającego realizację projektu”. Jego rozpoczęcie, jak przypomniano w informacji, planowane jest na 2023 r., a włączenie do produkcji na rok 2026.



Pobierz aplikację mobilną i oglądaj TVP INFO na żywo



– Transformacja sektora energetycznego to nadal ogromne wyzwanie, jednak projekty z obszaru OZE stają się coraz efektywniejsze kosztowo. Jednym z kluczowych elementów tego procesu jest pozyskanie finansowania dla zeroemisyjnej energetyki – powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany we wtorkowym komunikacie spółki.



Obajtek podkreślił, że dotychczasowe doświadczenia PKN Orlen z pozyskiwaniem środków na „zielone projekty” są bardzo dobre, a inwestorzy chcą się w nie angażować. Jak dodał, świadczy o tym choćby ich ogromne zainteresowanie emisjami „zielonych euroobligacji” koncernu. – Projekt Baltic Power jest dobrym przykładem inwestycji, która przynosi korzyści zarówno dla inwestorów, Grupy Orlen, jak i polskiej gospodarki – oświadczył prezes PKN Orlen.



Koncern wyjaśnił, iż do zadań doradcy finansowego dla morskiej farmy wiatrowej Baltic Power „będzie należało przede wszystkim opracowanie kompleksowej koncepcji pozyskania finansowania wraz z harmonogramem jej realizacji”. – Konsorcjum przygotuje również niezbędną dokumentację oraz nawiąże kontakty z potencjalnymi partnerami – zapowiedział PKN Orlen.

#wieszwiecej Polub nas

Według prezesa Baltic Power Jarosława Brody, wybrane konsorcjum łączy w sobie dwie kluczowe dla tego podmiotu cechy: dogłębną znajomość polskiego rynku oraz wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu kapitału dla projektów morskich farm wiatrowych. – Finansowanie wielkoskalowych inwestycje offshore to nadal nowe zagadnienie dla lokalnych instytucji finansowych. Połączenie wiedzy i doświadczenia obu podmiotów przełoży się na efektywne pozyskiwanie środków i wytyczy kierunki dla finansowania kolejnych tego typu inwestycji na Bałtyku – ocenił Broda.



PKN Orlen zwrócił uwagę, że firmy konsorcjum, które zostało doradcą finansowym dla morskiej farmy wiatrowej Baltic Power, „posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie doradztwa finansowego przy projektach energetycznych”.



Koncern wyjaśnił m.in., że Pekao Investment Banking to podmiot, który od ponad 20 lat świadczy kompleksowe usługi doradcze w zakresie opracowywania strategii finansowych oraz strukturyzacji i przeprowadzenia procesów pozyskiwania finansowania m.in. dla inwestycji energetycznych, natomiast Green Giraffe to międzynarodowa firma doradztwa finansowego, specjalizująca się w sektorze energetyki odnawialnej, przy czym działając od 2010 r. była ona zaangażowana w procesy pozyskiwania finansowania dla projektów o łącznej mocy wytwórczej ponad 100 GW, z których większość zlokalizowana jest w Europie.



PKN Orlen przypomniał, że budowa morskiej farmy wiatrowej Baltic Power o mocy do 1,2 GW to przedsięwzięcie realizowane przez koncern w partnerstwie z kanadyjską spółką Northland Power - obszar inwestycji, o łącznej powierzchni ok. 131 km kw., zlokalizowany jest ok. 23 km na północ od linii brzegowej Morza Bałtyckiego, na wysokości Łeby i Choczewa.



Czytaj także: Fuzja Orlenu z Lotosem. Obajtek wskazał datę i liczby