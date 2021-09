Varsavianista o nominacjach na „Warszawiankę roku”: Naplucie ludziom w twarz

Urząd miasta Warszawy ogłosił plebiscyt na „Warszawiankę roku”. Jak czytamy na stronie urzędu miasta chodzi o „uhonorowanie kobiety, która swoją działalnością społeczną lub zawodową w szczególny sposób przyczyniła się do rozwoju i promowania Warszawy”. Ratusz zaproponował dziesięć kandydatek. W tym Martę Lempart i Babcię Kasię. – To naplucie ludziom w twarz – mówi w rozmowie z portalem tvp.info Daniel Echaust, varsavianista i założyciel strony portalwarszawski.com.pl.

Swoją historią plebiscyt sięga lat 60. XX wieku. Od 1967 roku do wybuchu stanu wojennego organizował go Warszawski Ośrodek Radiowo-Telewizyjny, kandydatki zgłaszały, jak informuje Encyklopedia Warszawy PWN, „instytucje, zakłady pracy, związki zawodowe, organizacje społeczne i środowiska twórcze”, a uroczysta gala odbywała się 7 marca, w przeddzień dnia kobiet.



Wśród laureatek są m.in. aktorki Mieczysława Ćwiklińską, Hanna Bielicka, Irena Kwiatkowska czy piosenkarka Anna German.



Plebiscyt został reaktywowany w 2018 roku. Wtedy tytuł Warszawianki Stulecia otrzymała pośmiertnie Irena Sendlerowa, a plebiscyt wygrała Anna Ojer, założycielka grupy „SOS Mieszkańcy Wawra Rodzicom z Centrum Zdrowia Dziecka”.



Teraz ratusz ogłosił nazwiska dziesięciu kandydatek do miana „Warszawianki roku 2021”. Wśród dziesięciu nazwisk są Marta Lempart czy Katarzyna Augustynek znana jako Babcia Kasia.

– Pękło mi serce, gdy zobaczyłem te kandydatury. To dobrze opłaceni, wykształceni zadymiarze. Rafał Trzaskowski doskonale wie, co robi, wyróżniając tego typu osoby – komentuje w rozmowie z portalem tvp.info Daniel Echaust, społecznik, varsavianista i założyciel portalwarszawski.com.pl.



– Ten plebiscyt to kolejny dowód na indoktrynację. Trzaskowski nie zajmuje się zarządzaniem miastem. Uważa, że jest stworzony do wyższych celów, a takim w jego mniemaniu jest edukowanie ludzi. Tworzy katechezę dzisiejszego świata w myśl XVII-wiecznego filozofa Barucha Spinozy, którego poglądy najprościej zawrzeć w zdaniu „Rób, co chcesz”. Plebiscyt to kolejny element budowania kultu „nowego człowieka”. A w nim idolami są Marta Lempart czy Babcia Kasia.



Wśród dziesięciu kandydatek jest także Wanda Tkaczyk-Stawska, harcerka, która podczas II wojny światowej należała do Szarych Szeregów. – Zestawienie takiej osoby z Lempart czy Babcią Kasią to policzek dla wszystkich warszawian, całego miasta i historii Powstania Warszawskiego. Zadymiarze stoją w jednym szeregu z osobą, która należała do Armii Krajowej i walczyła o niepodległość – dodaje.