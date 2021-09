"Gazeta" atakuje Jakiego. Poseł: Zamiast walić w twarz zaproście profesorów

Europoseł Patryk Jaki udowodnił w nowym raporcie, że Unia Europejska wcale „nie jest bankomatem dla Polski”, a finansowo najwięcej na otwarciu naszego rynku skorzystały kraje Zachodniej Europy. „Ziobro i Jaki szykują kłamstwo polexitowe” – napisał portal gazeta.pl i zacytował opinie o tym, że politycy Solidarnej Polski chcą wyjścia z Unii. „Nikt na konferencji nie mówił o Polexcicie” – kontruje teraz Jaki i zapewnia, że wszystkie dane przedstawione w raporcie są prawdziwe.

– Z tego raportu wynika, że państwa starej Europy wyciągają z Polski, a nie na odwrót – powiedział Patryk Jaki na antenie TVP info. Polityk komentował w ten sposób opublikowany raport ws. zysków i strat dla Polski z członkostwa w Unii Europejskiej w latach 2004-2020.



„A gdzie inwestycje zagraniczne z państw UE? A gdzie zysk wypracowany za sprawą tych inwestycji, który został w Polsce? A gdzie zyski polskich firm osiągnięte dzięki otwarciu europejskich rynków? Zbigniew Ziobro i Patryk Jaki szykują kłamstwo polexitowe na wzór tego brexitowego o NHS” – napisał na Twitterze sympatyzujący z opozycją politolog i publicysta Adam Traczyk.



Cytując jego post, portal „Gazety Wyborczej” już w tytule zaatakował Jakiego sugerując mu chęć wyprowadzenia Polski ze wspólnoty europejskiej.



Patryk Jaki odpowiedział na te zarzuty w ośmiu punktach.



„Nikt na konferencji nie mówił o polexcicie” – zaczął Jaki. „Dane udowadniały tezę, że firmy starej UE bardziej korzystają na obecności Polski w UE i ich ataki na tym tle na Polskę są nieuzasadnione, a nie tezę, że trzeba wyjść z Unii” – dodaje europoseł.

Patryk Jaki zaapelował też, aby nie zestawiać kontrowersyjnych wypowiedzi Janusza Kowalskiego z jego własnymi wystąpieniami, bo on nic nie mówi o Polexicie.



„Wszystkie dane się zgadzają. Dziennikarz, który kwestionował wielkość funduszy na konferencji po sprawdzeniu widać, że się mylił” – stwierdził Patryk Jaki.



„Wbrew twierdzeniom gazety, tabelka wlicza dywidendy i zyski kapitałowe z Polski, jak i te polskich firm” – zaznaczył.



Polityk zaznaczył, że autorzy raportu mówili też o korzystnym eksporcie – pokazali jednak na twardych danych, jak wyglada cały łańcuch produkcji.

Jaki apeluje o podjęcie debaty

Właśnie dlatego ciężko w Polsce rozmawiać o ważnych sprawach.

1. Nikt na konferencji nie mówił o „polexcicie”.

„Najwiecej kontrowersji wzbudziło pokazywanie wyprowadzonych dywidend zagranicznych firm z Polski jako straty” – zauważył Jaki. „Moim zdaniem jednak z zastrzeżeniami jest to uprawnione.i rekompensować funduszami” – wyjaśnił.Na koniec europoseł zaznaczył, że nikt z nas nie ma monopolu na wiedzę. Ocenił, że razem z ekspertami poruszyli ważny temat, o którym warto merytorycznie dyskutować.Zobacz także -> Szydło ostro do Timmermansa. „Jeżeli nie wiadomo, o co chodzi…” „Więc »gazeto« zamiast atakować personalnie i wymyślać rzeczy, które nie miały miejsca, rozmawiajcie.Tak jest jednak trudniej… niż »walić po twarzy«” – stwierdził.