Wpadka Donalda Tuska. Chodzi o cenę chleba

Podczas konwencji krajowej Platformy Obywatelskiej Donald Tusk przekonywał, że w ciągu ostatnich czterech lat ceny chleba wzrosły o 50 proc. „Fałsz” – komentuje jego zarzuty jeden z popularnych profili społecznościowych i powołuje się na dane GUS. Co ciekawe, szef PO nie wspomniał też o rekordowo rosnących wynagrodzeniach.

Podczas konwencji PO w Płońsku Donald Tusk podkreślił, że ceny chleba w ciągu czterech ostatnich lat wzrosły o 50 proc. – I zawsze jest tak, że jak oni rządzą, to jedną z konsekwencji jest to, że chleb bardzo drożeje – alarmował szef Platformy.



Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, na które powołuje się demagog.org.pl, chleb pszenno-żytni o wadze 1 kg w roku 2020 kosztował 4,68 zł, a w roku 2016 mniej, bo 3,96 zł. „To wzrost o 18 proc.” – napisano.



„Według danych średniorocznych w całym 2020 roku, 0,5 kg chleba pszenno–żytniego kosztowało średnio 2,91 zł. W stosunku do roku 2016 (2,21 zł) nastąpił wzrost ceny tego produktu o blisko 32 proc., a w stosunku do roku 2017 (2,26 zł) o 29 proc.” – wyliczono.

Dane GUS wskazują, że z kolei 0,5 kg chleba pszenno-żytniego kosztuje średnio 3,17 zł, czyli po czterech latach o 39 proc. więcej – bo w sierpniu 2017 roku było to 2,28 zł.



Z kolei eksperci podkreślają, że równocześnie podskoczyły płace. „Płace w Polsce rosną w bardzo szybkim tempie. Szybszym od oczekiwań, szybszym od wcześniejszego trendu, wręcz tak szybkim, że uzasadnione jest pytanie, czy to jest zdrowe tempo?” – podkreśla bankier.pl.



W sierpniu przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło 5843,75 zł brutto. To wzrost o 9,5 procent w porównaniu do analogicznego okresu 2020 roku. Jeszcze w 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie nie przekraczało bowiem 4400 zł.