18-latek odpowie za rozprowadzanie narkotyków wśród nieletnich

Prawie kilogram narkotyków – amfetaminy, marihuany, dopalaczy i tabletek ecstasy – przejęli policjanci z Rudy Śląskiej, którzy zatrzymali 18-letniego dilera. Odpowie on nie tylko za posiadanie substancji odurzających, ale też za rozprowadzanie ich wśród nieletnich.

Jak podała we wtorek policja, nastolatka ujęli kryminalni z Rudy Śląskiej. „Młody diler został zatrzymany w miejscu, gdzie handlował nielegalnym towarem. Policjanci zabezpieczyli przy nim amfetaminę, marihuanę, dopalacze i tabletki ecstasy. Narkotyki ważyły blisko kilogram” – poinformowała rudzka komenda.



Jak dodają policjanci, z takiej ilości substancji można było przygotować ponad 7 tys. dilerskich działek. Narkotyki zostały przekazane do dalszych badań.



Prokurator przedstawił 18-latkowi zarzuty, a w poniedziałek rudzki sąd przychylił się do wniosku śledczych i zdecydował o aresztowaniu podejrzanego na trzy miesiące.



