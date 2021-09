Morderstwo Kristiny z Mrowin. Sąd przychylił się do wniosku matki dziewczynki

Świdnicki sąd zdecydował o wyłączeniu jawności procesu Jakuba A. oskarżonego o zabójstwo 10-letniej Kristiny z Mrowin w 2019 r. Mężczyzna od czasu zatrzymania przebywa w areszcie, grozi mu dożywocie.

Wniosek o wyłączenie jawności procesu złożył oskarżyciel posiłkowy – matka zamordowanej dziewczynki. Sąd Okręgowy w Świdnicy, podczas pierwszej rozprawy, przychylił się do tego wniosku.



A. został oskarżony o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Prokurator zarzucił mu również podżeganie innej osoby do dokonania zabójstwa 10-latki.



Według prokuratury, A. przyznał się do popełnienia zarzucanych mu zbrodni i złożył wyjaśnienia w sprawie. – W trakcie eksperymentu procesowego Jakub A. w sposób szczegółowy przedstawił przebieg zdarzenia, ujawniając okoliczności, które mógł znać tylko sprawca zabójstwa. Informacje te znalazły potwierdzenie w innych dowodach zgromadzonych w sprawie – przekazał wcześniej rzecznik Prokuratury Okręgowej w Świdnicy prok. Tomasz Orepuk.



W ramach śledztwa prokuratura otrzymała kilkadziesiąt opinii od biegłych z różnych dziedzin , w tym, jak wskazano, 43 opinie genetyczne dotyczące identyfikacji kilkuset zabezpieczonych śladów biologicznych oraz opinie biegłych z zakresu chemii, daktyloskopii, traseologii, psychiatrii, psychologii i seksuologii.

Z opinii biegłych psychiatrów badających A. na zlecenie prokuratury wynika, że oskarżony w chwili popełnienia zarzucanych mu zbrodni był poczytalny i może odpowiadać przed sądem za czyny objęte aktem oskarżenia.



„Biegli psychologowie stwierdzili u Jakuba A. zaburzenia osobowości polegające m.in. na dużym nasileniu wrogości i nienawiści wobec otoczenia , a także cechy sadystyczne oraz fantazje o dokonywaniu zabójstw innych ludzi. W ocenie biegłych, stwierdzone zaburzenia osobowości wskazują na wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przez oskarżonego podobnych czynów w przyszłości” – podał prok. Orepuk.



Jakubowi A. grozi dożywocie.



10-letnia Kristina 13 czerwca 2019 r. około godz. 13 wyszła ze szkoły w centrum wsi Mrowiny, gdzie mieszkała; od domu dzielił ją kilometr. Ostatni raz była widziana 200 metrów od domu. Jej ciało znaleziono tego samego dnia w lesie – 6 km od Mrowin. Prokuratura poinformowała, że przyczyną śmierci 10-latki były liczne rany kłute klatki piersiowej i szyi.