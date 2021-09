Atak na Podkarpaciu. Motocyklista odciął rowerzyście dłoń maczetą

Brutalny atak w woj. podkarpackim. Motocyklista podjechał do jadącego 21-letniego rowerzysty i odciął mu lewą dłoń maczetą. Motywy sprawcy nie są na razie znane.

Sytuacja miała miejsce w poniedziałek około godziny 22 przy ul. Lipy w Leżajsku.



41-latek podjechał na motocyklu do jadącego na rowerze 21-latka i zaatakował go maczetą. Nożownik odciął mężczyźnie lewą dłoń. Następnie odjechał.



Ranny 21-latek został przetransportowany do szpitala. Jego stan jest ciężki. Wkrótce czeka go operacja.



Napastnika udało zatrzymać się we wtorek rano. Na razie nie jest wiadome, jaki był motyw jego ataku. Policja nie udziela informacji w tej sprawie.