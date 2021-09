Morawiecki: Będziemy robić wszystko aby zabezpieczyć granicę Polski i UE

Będziemy bronili naszej granicy z całą determinacją, jedynym winnym cierpienia ludzkiego i ofiar jest wyłącznie reżim białoruski, będziemy robić wszystko, by skutecznie zabezpieczyć granicę Polski i UE przy zachowaniu wszelkich humanitarnych środków – oświadczył premier Mateusz Morawiecki.

W niedzielę premier, a wcześniej Straż Graniczna poinformowali, że w trzech miejscach w rejonie przygranicznym znaleziono zwłoki trzech osób, które nielegalnie przekroczyły granicę. Z informacji przekazanych przez Straż Graniczną wynika, że w poniedziałek służby odnotowały 220 prób przekroczenia granicy polsko–białoruskiej. Zatrzymano 14 nielegalnych imigrantów oraz dwie osoby, które pomagały w nielegalnym przekroczeniu granicy.



„Będziemy bronili naszej granicy z całą determinacją. Jedynym winnym cierpienia ludzkiego i ofiar jest wyłącznie reżim białoruski i jego mocodawcy. Nie zgadzamy się na to i będziemy robić wszystko, by skutecznie zabezpieczyć granicę Polski i Unii Europejskiej przy zachowaniu wszelkich humanitarnych środków” – napisał we wtorek na Facebooku premier Morawiecki.



Od 2 września w przygranicznym pasie z Białorusią, czyli w części województw podlaskiego i lubelskiego, obowiązuje stan wyjątkowy. Obejmuje 183 miejscowości. Został wprowadzony na 30 dni na mocy rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy, wydanego na wniosek Rady Ministrów.





źródło: pap

Przedstawiciele rządu uzasadniają konieczność wprowadzania stanu wyjątkowego sytuacją na granicy z Białorusią, gdzie reżim Alaksandra Łukaszenki prowadzi „wojnę hybrydową” oraz rosyjskimi ćwiczeniami wojskowymi Zapad, które rozpoczęły się 10 września.