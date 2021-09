Miliony na Campus Polska. Zaskakująca deklaracja Neumanna

Jeden z czołowych polityków PO został zapytany w RMF FM, czy dowiadywał się, kto i ile zapłacił za Campus Polska Przyszłości. – Od tego wy jesteście – powiedział do dziennikarza Sławomir Neumann. – Portal tvp.info zadał to pytanie i od 3 tygodni nie dostali odpowiedzi – zauważył prowadzący wywiad dziennikarz. Poseł Platformy przekonywał jednak, że to nie partia, a ludzie Rafała Trzaskowskiego organizowali całe wydarzenie. Skąd mieli więc takie środki?

Ile kosztował Campus Polska Przyszłości i kto za to zapłacił? Wydaje się, że to proste pytania, a jednak Platforma Obywatelska, Campus Polska, oraz wspierające projekt zagraniczne fundacje, mają z nimi ogromny problem.



Do tej pory na maile portalu tvp.info w tej sprawie odpowiedziała tylko jedna z organizacji – Robert Schuman Institute, instytucja Europejskiej Partii Ludowej. O ich stanowisku w tej sprawie szerzej informowaliśmy TUTAJ.



Zobacz także -> PO i Niemcy boją się ujawnić dane. Chodzi o potężne pieniądze



Teraz w studiu RMF FM o sprawę został zapytany jeden z czołowych polityków PO.



– Nie mam pojęcia. Nie interesowałem się Campusem jak pan doskonale wie – stwierdził Sławomir Neumann. Przyznał, że zanim impreza wystartowała, w Platformie była przedmiotem ostrego sporu.



– Po Campusie wielkie gratulacje dla Rafała Trzaskowskiego za to, jak go zorganizował. Wcześniej nawet w pańskim studio mieliśmy wątpliwości, czy ten Campus dobrze się przysłuży opozycji i Platformie. Udało się to zrobić. Uważam ten Campus za bardzo udane przedsięwzięcie – zaznaczył.

Ludzie Trzaskowskiego milczą. Neumann: Pokażą finansowanie

Neumann dopytywany, ile kosztowało to wydarzenie zapewniał, żei nie będzie zadawał „szczególnie dociekliwych pytań w tej sprawie”.– Od tego wy jesteście.– zwrócił się do dziennikarza polityk Platformy Obywatelskiej. Redaktor zauważył więc, że portal tvp.info zadał to pytanie już dawno i wciąż nie przesłano nam żadnej odpowiedzi.Zobacz także -> Nitras po Campus Polska znów o „piłowaniu katolików”. Ostry wpis posła Platformy – Myślę, że tu nie będzie nic do ukrycia. Rafał Trzaskowski i jego współpracownicy bez problemu pokażą to finansowanie – zadeklarował stanowczo Neumann.Zapewniał, że Platforma Obywatelska nie organizowała Campusu Polska.Proszony by wskazał, kto w takim razie stoi za całym wydarzeniem, stwierdził: