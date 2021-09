Ranking popularności mediów na Twitterze. Portal tvp.info na czele stawki

W ubiegłym tygodniu użytkownicy Twittera opublikowali najwięcej linków do artykułów portalu tvp.info. To najlepszy wynik wśród głównych portali informacyjnych – wynika z analizy dziennikarza Stanisława Stanucha.

Analizie poddanych zostało 7515 tweetów opublikowanych od poniedziałku 13 września do niedzieli 19 września br.



Autor badania zaznacza, że w analizie uwzględnione zostały wpisy zawierające linki do artykułów publikowanych w kilkunastu serwisach informacyjnych; pominięto tweety z kont badanych serwisów na Twitterze.



Uwzględnione zostały wpisy, które: „zawierają linki do artykułu z wybranych serwisów; nie zostały opublikowane przez konta badanych serwisów; nie są retweetami (przesłanie dalej) z/bez komentarza; nie są odpowiedzią (reply); zostały opublikowane w badanym okresie czasu”.



Z badania wynika, że w ubiegłym tygodniu użytkownicy Twittera opublikowali najwięcej linków do artykułów portalu tvp.info – 1774. Na drugim z wynikiem 1504 znalazł się Onet Wiadomości. Podium zamyka wyborcza.pl – 716.



Kolejne miejsca przypadają: polsatnews.pl (709); wiadomosci.wp.pl (676); tvn24.pl (657); wiadomosci.gazeta.pl (653); wydarzenia.interia.pl (444); fakt.pl (176); wiadomosci.radiozet.pl (135); se.pl (71).

W analizie uwzględniono też, ile unikalnych linków do artykułów opublikowali użytkownicy Twittera. „Podobnie jak wykres poprzedni, z tym wyjątkiem, że uwzględniane są jedynie unikalne linki. Oznacza to, że jeżeli 3 konta opublikowały link do tego samego artykułu, to liczony jest on tylko raz” – zaznacza autor publikacji.



W tej statystyce na pierwszym miejscu ponownie jest portal tvp.info (537) . Na drugim miejscu znalazł się Onet Wiadomości (517); podium zamyka polsatnews.pl (405).



Kolejne zestawienie dotyczy tego, ile poszczególne serwisy mają „fanów””, „którzy opublikowali na swoim tajmlajnie co najmniej jeden twit z linkiem do artykułu jednego z badanych serwisów”.



W tym zestawieniu na pierwszym miejscu jest Onet Wiadomości (654). Drugie miejsce zajmuje portal tvp.info 503); trzecie – wiadomosci.wp.pl (406).



Autor analizy podaje też, że wśród najczęściej publikowanych w ostatnim tygodniu artykułów z badanych serwisów, znalazły się dwa portalu tvp.info. Pierwszy z nich dotyczył śmierci mężczyzny, który samookaleczył się w „białym miasteczku” na proteście medyków. Portal tvp.info jako pierwszy dotarł do informacji, że mężczyzna pozostawił po sobie list pożegnalny. Kolejny artykuł portalu tvp.info, który był jednym z najchętniej publikowanych na Twitterze w ostatnim tygodniu, dotyczył zjazdu sędziów „Iustitii” w Gdańsku. Kolejny – o ustawie o polexicie, jaki przed laty przygotowała Platforma Obywatelska.



Z analizy wynika, że portal tvp.info ma w sumie ponad 1 363 178 obserwujących.



