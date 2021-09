Postanowienie TSUE ws. Turowa. „Polska ma inny problem”

TSUE postanowił o nałożeniu na Polskę kary w sprawie kopalni Turów. – Fakt, że pojedyncza sędzia może nakazać suwerennemu państwu zamknięcie kopalni, tego węzła energetycznego, co wiąże się z zagrożeniem bezpieczeństwa energetycznego, utratą pracy, jest niebywałe – mówił w programie „#Jedziemy” europoseł PiS prof. Ryszard Legutko.

Wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jednoosobowo postanowiła w poniedziałek, że Polska ma płacić Komisji Europejskiej 500 tys. euro dziennie za niewdrożenie środków tymczasowych i niezaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów.





Kara ws. Turowa. Europoseł komentuje

Decyzję i działania Czechów ws. Turowa komentował w TVP Info europoseł PiS prof. Ryszard Legutko. Polityk ocenił, że „nasz czeski partner zachowuje się tutaj bardzo egoistycznie”.choć w takich sytuacjach konfliktu należy zachować wstrzemięźliwość. To są kwestie trudne, wchodzą w grę nie tylko kwestie środowiska, ale pracy wielu ludzi, kwestie bezpieczeństwa – zaznaczał.Zwracał też uwagę, że w tej sprawie KE „powinna być rozjemcą, a nie tym, który dolewa benzyny do ognia. A tym zajmuje się Komisja Europejska”.

„Zbrojne ramię Babisza”

– Czechy tutaj są w kiepskiej sytuacji, więc zbierają kosztem Polski punkty. Protegowana Babisza, komisarz Jourova robi co może, by odwrócić uwagę Komisji od swojego kraju i skupić ją na Polsce.Zdaniem europosła to komplikuje relacje w obrębie Grupy Wyszehradzkiej, „a ona miała być tym, co stanowiło zaczątek przeciwwagi dla monopolu kilku państw UE”. – To była bardzo ważna inicjatywa, w tej chwili osłabiona – mówił.– KE zachowuje się w sposób niezwykle arogancki i Trybunał podobnie, bo jest to instytucja polityczna; to nie jest czysty rozum prawa europejskiego, który rozstrzyga skomplikowane kwestie, tylko to instytucja polityczna wspierająca KE– zaznaczał.Jak mówił prof. Legutko, fakt, że pojedyncza sędzia „może nakazać suwerennemu państwu zamknięcie kopalni, tego węzła energetycznego, co wiąże się z zagrożeniem bezpieczeństwa energetycznego, utratą pracy, jest niebywałe”.

Prof. Legutko stwierdził też, że Polska ma inny problem. – To silna targowica, która robi wszystko, by osłabić Polskę i oddać ją podmiotom zewnętrznym, ich marzeniem jest, by w Polsce rządziła KE, a nad Trybunałem Konstytucyjnym był TSUE. My tutaj walczymy na dwa fronty, gdyby Polska była zjednoczona w obliczu zagrożenia zewnętrznego, wtedy byłoby łatwiej sobie poradzić – mówił.



Pod koniec lutego Czechy wniosły przeciwko Polsce do TSUE skargę w sprawie rozbudowy kopalni węgla brunatnego Turów wraz z wnioskiem o zastosowanie tzw. środków tymczasowych, czyli o nakaz wstrzymania wydobycia. 21 maja TSUE przychylił się do wniosku Czech i nakazał Polsce natychmiastowe wstrzymanie wydobycia w kopalni Turów do czasu merytorycznego rozstrzygnięcia.

„Ze względu na to, że Polska nie uczyniła zadość zobowiązaniom nałożonym na nią w tym postanowieniu, Republika Czeska wniosła, w dniu 7 czerwca 2021 r., o zasądzenie od Polski na rzecz budżetu Unii okresowej kary pieniężnej w wysokości 5 mln euro dziennie za uchybienie jej zobowiązaniom. Polska natomiast złożyła wniosek zmierzający do uchylenia tego postanowienia. W wydanym dzisiaj (w poniedziałek) postanowieniu wiceprezes Trybunału Rosario Silva de Lapuerta oddaliła ten wniosek Polski i zobowiązała to państwo członkowskie do zapłaty na rzecz Komisji Europejskiej okresowej kary pieniężnej” – ogłosił TSUE w komunikacie prasowym.Kara będzie naliczana od dnia doręczenia Polsce postanowienia do chwili, w której „wspomniane państwo członkowskie zastosuje się do treści postanowienia wiceprezes Trybunału z dnia 21 maja 2021 r.”.