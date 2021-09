„To dla nich sprawa mniejszej wagi”. Europoseł o reakcjach na białoruską wojnę hybrydową

Polską granicę codziennie szturmują setki migrantów z Bliskiego Wschodu, ściągniętych na Białoruś. – To jest znamienne, że reakcja instytucji europejskich na wojnę hybrydową prowadzoną przeciw Polsce, Litwie i Łotwie, jest szalenie wyciszona – komentował w programie „#Jedziemy” europoseł PiS Ryszard Legutko.

Europoseł Legutko był pytany o to, jakiego wsparcia w ochronie granic zewnętrznych Unii Europejskiej udzielono do tej pory ze strony instytucji unijnych Polsce, Litwie czy Łotwie.



Polityk przyznał, że na razie nic takiego się nie zapowiada, a UE jest „zajęta bardziej walką z polskim rządem niż pomocą dla niego”.



– To jest znamienne, że ta reakcja instytucji europejskich jest szalenie wyciszona. Tam są te komunikaty, że tak, mamy do czynienia z atakiem na terytorium UE, ale realnej pomocy nie ma i nie ma też takiego wyraźnego sygnału – przyznał.





Mówił też, że nie słyszał, żeby przewodnicząca Komisji Europejskiej albo jakaś inna komisja w Parlamencie Europejskim „mówiła, że sytuacja jest groźna, że potrzebna jest szeroka mobilizacja itd.".



– Trzeba sobie zdawać sprawę, że wschodnia Europa traktowana jest przez unijne elity z dużą pogardą, często jest ona skrywana. PE jest instytucją dość szczególną, to instytucja, która nie ma żadnej odpowiedzialności politycznej, to miejsce trochę szalone – przyznawał.



– Ale widać emocje polityczne, dla nich głównym problemem jest polski rząd i to, co on robi. Stan wyjątkowy to jest dla nich zagrożenie, ale to, że Polska jest atakowana w wojnie hybrydowej, to dla nich sprawa mniejszej wagi, niestety tak to wygląda – wskazał.