Dramat podczas baby shower. Kłótnia o prezenty i strzelanina

Prawdziwy dramat rozegrał się podczas baby shower w stanie Pensylwania (USA). W trakcie imprezy trzy osoby zostały postrzelone. Powodem strzałów miała być kłótnia o prezenty.

Incydent miał miejsce podczas baby shower, które zorganizowano w remizie strażackiej. W trakcie imprezy doszło do sporu o prezenty dla przyszłej matki. Jak podaje „New York Post”, przyszły ojciec dziecka pokłócił się z kobietą, która była jednym z gości.



W pewnym momencie kobieta miała spoliczkować mężczyznę, który zaczął się zachowywać agresywnie wobec niej. Podejrzany posiadał przy sobie dziewięciomilimetrowy półautomatyczny pistolet i oddał z niego trzy strzały w tłum ok. 25 przyjaciół i rodziny.



Niestety trzy osoby zostały ranne: 23-letni mężczyzna, 19-letnia kobieta i 16-letni chłopiec. Zostały one przewiezione do szpitala, gdzie opatrzono ich rany.



Przybyli na miejsce zdarzenia funkcjonariusze aresztowali podejrzanego. Przebywa obecnie w miejskim więzieniu.



Czytaj także: Strzelanina na uniwersytecie w Rosji, są ofiary śmiertelne. „Studenci skakali z okien” [WIDEO]