Lech Wałęsa o Trzaskowskim: Guzik prawda

Rafał Trzaskowski jest zdolny, ale niech nie przesadza – mówi były prezydent Lech Wałęsa. Skrytykował też lidera Polski 2050 Szymona Hołownię. – Powinien zrobić to, co mu kiedyś proponowałem – wskazuje.

Lech Wałęsa w wywiadzie dla „Wprost” wyraził swoje wsparcie dla działań całej opozycji parlamentarnej, jednak to na jednej partii zależy mu najbardziej – Platformie Obywatelskiej.



Były prezydent zachwalał też nowego szefa PO Donalda Tuska, ale przyznał też, że nie spotkał się z nim od chwili, kiedy ten powrócił do krajowej polityki.



– Nie mieliśmy okazji się zobaczyć, ale on wie, że może na mnie liczyć. Zrobię wszystko, by Tuskowi się udało. To jeden z najzdolniejszych polityków naszej epoki. Oczywiście ma małe problemy wykonawcze, ale mimo wszystko jest najlepszy ze wszystkich – mówił.



Lech Wałęsa odnosił się też do Rafała Trzaskowskiego i jego ambicji politycznych. – Trzaskowski zrobił dużo, ale tylko dlatego, że inni byli przeciw Dudzie w wyborach prezydenckich. Jeśli myśli, że on sam dostał takie ogromne poparcie, to guzik prawda – podkreślał.

W jego ocenie prezydent Warszawy jest „zdolny, ale niech nie przesadza”. – Wszyscy, którzy są patriotami i widzą, co się w Polsce dzieje, jak PiS szkodzi Polsce, ręce na pokład i do roboty. Pomagamy Tuskowi – dodał.Skrytykował też Szymona Hołownię. Zaznaczał, że jego zdaniem jest to polityk zdolny,– Powinien zrobić to, co mu kiedyś proponowałem: niech jeszcze 10 lat się uczy, a teraz nie psuje i nie utrudnia głównego działania – dodał.