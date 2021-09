Koniec „efektu Tuska” i duży problem Grodzkiego. Nowy sondaż

Donald Tusk traci zaufanie Polaków, które nieznacznie odbudował po powrocie do krajowej polityki – tak wynika z nowego sondażu IBRiS dla Onetu. To jednak nie koniec złych wieści dla Platformy Obywatelskiej. Największy spadek zaufania notuje marszałek Senatu Tomasz Grodzki, co ma prawdopodobnie związek z jego słowami o likwidowaniu szpitali.

Na pierwszym miejscu w sondażu zaufania niezmiennie znajduje się prezydent Andrzej Duda, któremu ufa 44,4 proc. respondentów. Oznacza to wzrost zaufania dla prezydenta o 1,8 pkt. proc. w porównaniu do badania z sierpnia.



Na drugim miejscu jest premier Mateusz Morawiecki, któremu ufa 42,5 proc. badanych (+2,2 pkt proc.). Podium zamyka prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski z wynikiem 40,7 proc. (+2,4 pkt proc.).



Kolejne miejsce przypadło liderowi Polski 2050 Szymonowi Hołowni, któremu ufa 35,2 proc. biorących udział w badaniu; oznacza to spadek o 1,4 pkt proc. Za nim jest szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz z zaufaniem na poziomie 31,4 proc. (-1,3 pkt proc.).





Nowy sondaż i strata Tuska

Na szóstym miejscu znalazł się szef Platformy Obywatelskiej Donald Tusk, z wynikiem 30,5 proc. Jest to spadek o 1,9 pkt proc. w porównaniu do wyniku w sierpniu i – zaznacza Onet – cofnięcie się do poziomu z pierwszych miesięcy 2021 r.,

Kolejne miejsce przypadło prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu, któremu ufa 28,3 proc. respondentów, co oznacza wzrost o 0,7 pkt proc.



Na kolejnym miejscu rankingu zaufania znalazł się Adam Niedzielski z wynikiem 27,4 proc. To wzrost o 4,8 pkt proc. w porównaniu z rezultatem w sierpniu.



Onet podaje, że pierwszą dziesiątkę zamykają kolejni politycy Zjednoczonej Prawicy. To marszałek Sejmu Elżbieta Witek – 27 proc. (+2,5 pkt proc.) oraz minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro – 22,4 proc. (+4,1 pkt proc.).



Duży spadek zaliczył marszałek Senatu Tomasz Grodzki – 20,8 proc. (-7,6 pkt proc.); kolejne miejsce zajmuje minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek – 17,9 proc., Paweł Kukiz – 16,3 proc. (+2,8 pkt proc.), lider Porozumienia Jarosław Gowin – 11,8 proc. (-1,9 pkt proc.).





Problem Tomasza Grodzkiego

źródło: onet, portal tvp.info

Portal twierdzi, że duży spadek zaufania do Tomasza Grodzkiego ma prawdopodobnie związek z jego wypowiedzią o służbie zdrowia, która padła podczas Campusu Polska Przyszłości. –Sondaż został przeprowadzony przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych w dniach 17-18 września na próbie 1,1 tys. osób metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).