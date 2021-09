Słońce, chmury, deszcz i przymrozki – sprawdź, czy u ciebie

Wtorek od rana będzie pochmurny, jednak z licznymi rozpogodzeniami. W nocy z wtorku na środę nad Polską, z wyjątkiem Mazowsza i północno-wschodniej części kraju, pojawią się deszczowe chmury - powiedział PAP Mateusz Barczyk, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Według ekspertów Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, wtorek będzie pochmurny z licznymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami na przeważającej części kraju. W ciągu dnia pochmurno będzie przede wszystkim na zachodzie Polski oraz na Podlasiu.



– Na zachodzie Polski będzie pochmurno. W ciągu dnia chmur będzie przybywać i w godzinach popołudniowych spodziewamy się w tej części kraju opadów deszczu. Przelotny deszcz może popadać na Wybrzeżu oraz Podhalu. W centralnej Polsce i na wschodzie będzie zachmurzenie zmienne. Wieczorem na większości obszaru Polski, za wyjątkiem zachodniej ściany kraju, chmur będzie ubywać. Będzie chłodno. Temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie od 8-9 stopni na Podlasiu, przez 12-15 stopni w Lublinie, Warszawie i Łodzi, do około 16 stopni na Dolnym Śląsku – powiedział Barczyk.

źródło: pap

W nocy z wtorku na środę deszcz nie powinien padać w północno-wschodniej części Polski. Na pozostałym obszarze należy spodziewać się umiarkowanych opadów. Lokalnie może spaść do 10 litrów deszczu na metr kwadratowy.Najcieplej będzie na Pomorzu, gdzie termometry wskażą do 11 stopni. Najchłodniej w Suwałkach - około 2 st. C. Lokalnie możliwe są krótkotrwałe,Przeczytaj też: Nawałnice na Dolnym Śląsku. Od pioruna zapalił się dom