Prezydent Andrzej Duda przybył do Nowego Jorku, rozpoczynając wizytę w USA

Prezydent Andrzej Duda wraz z pierwszą damą Agatą Kornhauser-Dudą przybyli w poniedziałek wieczorem do Nowego Jorku, rozpoczynając czterodniową wizytę w USA. Głowa państwa weźmie udział w debacie liderów podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ oraz spotka się m.in. z prezydentami Turcji, Brazylii i Ukrainy.

Prezydent przyleciał do Nowego Jorku rejsowym lotem LOT-u, który wylądował na lotnisku Johna F. Kennedy'ego. Jak poinformował prezydencki minister Jakub Kumoch, tym samym lotem z Warszawy leciały prezydent Mołdawii Maia Sandu i Estonii Kersti Kaljulaid.



Andrzej Duda będzie przebywał w Nowym Jorku do piątku. Główną okazją do wizyty w tym mieście jest wystąpienie prezydenta podczas debaty generalnej Zgromadzenia Ogólnego ONZ, planowane tuż po północy w nocy z wtorku na środę czasu polskiego.



Głowa państwa weźmie też udział w sesjach towarzyszących Zgromadzenia, na temat sytuacji w Afganistanie, COVID-19 i energii oraz zmian klimatu.

źródło: pap

Wcześniej w kuluarach szczytu prezydent spotka się m.in. z prezydentem Brazylii Jairem Bolsonaro, prezydentem Turcji Tayyipem Recepem Erdoganem, prezydentem Mongolii Uchnaagijnem Chürelsüchem oraz sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem. W planach jest też wspólne spotkanie z prezydentami Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, prezydent Mołdawii Mają Sandu i premierem Gruzji Iraklim Garibaszwilim. Prezydent spotka się też z przedstawicielami wpływowego think-tanku Atlantic Council - głównym tematem będzie Inicjatywa Trójmorza.W kolejnych dniach prezydent odbędzie rozmowy ze swoimi odpowiednikami z Czarnogóry oraz państw bałtyckich.Para prezydencka złoży też wizytę przy pomniku upamiętniającym ofiary ataków terrorystycznych z 11 września 2001 r., złoży wieniec przy Drzewie Przetrwania, spotka się też z uczestnikami wydarzeń sprzed dwudziestu lat oraz przedstawicielami służb mundurowych polskiego pochodzenia biorącymi udział w akcji ratunkowej przy WTC.W Linden w stanie New Jersey Andrzej Duda będzie rozmawiał z przedstawicielami Polonii, zaś w piątek w Nowym Jorku para prezydencka odwiedzi siedzibę Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce (SWAP) z okazji 100-lecia jego istnienia.