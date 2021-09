Kary TSUE. Sprawa Turowa na Radzie Dialogu Społecznego

Porządek zaplanowanego na wtorek posiedzenia Rady Dialogu Społecznego zostanie rozszerzony o punkt dotyczący kopalni Turów. W obradach weźmie udział minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka i wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń - poinformowała minister rodziny i polityki społecznej, przewodnicząca RDS Marlena Maląg.

Trybunał Sprawiedliwości UE wydał w poniedziałek decyzję, zgodnie z którą Polska ma płacić Komisji Europejskiej 500 tys. euro dziennie za niewdrożenie tzw. środków tymczasowych i niezaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów.



Po tej decyzji przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda zaapelował do minister Maląg o pilne rozszerzenie porządku obrad najbliższego posiedzenia Prezydium RDS o punkt dotyczący informacji w sprawie postanowienia TSUE. Duda ocenił, że wzbudza ono poważne kontrowersje "i stwarza zagrożenie wybuchu niepokojów społecznych". Podkreślił, że rodzi ono również wiele istotnych pytań, na które strona społeczna oczekuje konkretnych odpowiedzi.

#wieszwiecej Polub nas





źródło: pap

– To bardzo ważny temat, dlatego porządek posiedzeniazostanie rozszerzony. Udział w nim weźmieoraz– poinformowała PAP minister Maląg.Posiedzenie Prezydium RDS zaplanowane jest na wtorek.Pod koniec lutego Czechy wniosły skargę przeciwko Polsce w sprawie rozbudowy kopalni węgla brunatnego Turów do TSUE wraz z wnioskiem o zastosowanie tzw. środków tymczasowych, czyli o nakaz wstrzymania wydobycia. 21 maja TSUE przychylił się do wniosku Czech i nakazał Polsce natychmiastowe wstrzymanie wydobycia w kopalni Turów do czasu merytorycznego rozstrzygnięcia.