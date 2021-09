Holandia w szoku. Opiekunka molestowała co najmniej siedem dziewczynek

W Holandii aresztowano 52-letnią kobietę, która molestowała seksualnie dzieci w wieku od jednego do sześciu lat. Opiekunce udowodniono czyny lubieżne w stosunku do co najmniej siedmiorga dzieci.

Mieszkanka jednej z miejscowości w prowincji Limburgia na południu kraju została zatrzymana przez policję w czerwcu br. Sprawa wyszła na jaw dzięki nagraniom z monitoringu, na których widać, jak kobieta seksualnie napastowała jedną z dziewczynek. Rodzice dziecka natychmiast powiadomili policję.



W domu 52-latki znaleziono nagrania dowodzące, że ofiar było więcej. Z informacji prokuratury wynika, że kobieta miała się dopuścić czynów lubieżnych w stosunku do co najmniej siedmiu dziewczynek w wieku od roku do sześciu lat.



Jak poinformował portal RTL Nieuws, razem z nią aresztowano 58-letniego mężczyznę, któremu również postawiono zarzut pedofilii.



– Rodzice byli zszokowani informacją o zatrzymaniu opiekunki – powiedziała portalowi rzeczniczka prokuratury Janine Kramer.

