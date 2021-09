Magma wylewa się ośmioma szczelinami. Hiszpańska minister do turystów: Przyjeżdżajcie

Hiszpańska minister ds. przemysłu, handlu i turystyki Reyes Maroto zachęcała w poniedziałek turystów zagranicznych do odwiedzenia kanaryjskiej wyspy La Palma, gdzie w ub. niedzielę wybuchł wulkan Cumbre Vieja. Minister podała jako przykład Islandię, gdzie rozwija się turystyka wulkaniczna. – Jedną z atrakcji turystycznych La Palmy są właśnie wulkany – przekonywała w rozmowie z Canal Sur Radio.

Według Maroto, „wybuch wulkanu to okazja do zobaczenia wspaniałego spektaklu natury, zawsze z zachowaniem środków ostrożności”. – Możliwość zobaczenia tego na własne oczy jest czymś niespotykanym, ostatni raz wulkan na wyspie La Palma wybuchł 50 lat temu – powiedziała. Minister zapewniła, że wyspa nadal jest otwarta dla turystów, którzy mogą przyjeżdżać bez obawy. – Jeżeli ich hotel będzie zagrożony (przez płynącą lawę lub popiół wulkaniczny), zostaną przeniesieni do innego, aby mogli cieszyć się wakacjami i tym, co dała nam natura – powiedziała.



Maroto poinformowała, że Hiszpański Instytut Turystyki (Turespana) oraz ambasady kraju udzielą wszelkich informacji „dla tych, którzy chcą bezpośrednio zobaczyć ten wspaniały spektakl natury”. Do tej pory nie ma restrykcji w podróżowaniu na La Palmę, przestrzeń powietrzna pozostaje otwarta, a hotele działają bez przeszkód – podkreśliła.



Według Hiszpańskich Portów Lotniczych (Aena), widoczność jest dobra i to linie lotnicze mają decydować, czy zamkną ruch powietrzny na La Palmę. Dyrekcja marynarki handlowej w Santa Cruz de Tenerife zakazała jednak żeglugi na wybrzeżu bliskim erupcji wulkanu w obawie przed napływem lawy.

#wieszwiecej Polub nas

Lawa strawiła już ponad 100 domów

źródło: pap

Od niedzieliDo tej pory ponad 5,5 tys. osób zostało prewencyjnie ewakuowanych z zagrożonych terenów. Płynąca w kierunku morza rozżarzona lawa strawiła ponad sto domów, siedem dróg i szkołę. Wiele innych dróg zostało zamkniętych dla ruchu. Zniszczeniu uległy pola uprawne.Na zdjęciu z satelity Terra Modis, należącego do NASA, wciąż widać słup dymu z erupcji wulkanu. Mieszkańcy ponad 40 nowych domostw zostali ewakuowani w nadmorskiej gminie Tazacorte wobec przewidywań, że lawa dotrze do wybrzeża w poniedziałek około godziny 20.Wobec takiej sytuacji, opozycyjna prawicowa PP odrzuciła deklaracje minister Maroto zachęcające do turystyki wulkanicznej jako niestosowne. „Te słowa padają w czasie, kiedy setki osób traci cały swój majątek” – powiedział na Twitterze sekretarz generalny PP Teodoro Garcia Egea.