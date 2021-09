Solidarność „Turowa”: Decyzja TSUE podważa sens funkcjonowania Polski w UE

Decyzja TSUE, nakładająca na Polskę kary finansowe za niewdrożenie środków tymczasowych i niezaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów, jest podważeniem sensu funkcjonowania Polski w Unii Europejskiej – ocenia Solidarność KWB Turów. Związkowcy zapowiadają „drastyczne akcje protestacyjne, w tym o zasięgu międzynarodowym”.

W poniedziałek ze względu na niezaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów, do czego TSUE zobowiązał Polskę w maju, Trybunał nałożył na Polskę 0,5 mln euro kary za każdy dzień kontynuowania pracy Turowa.



Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej KWB „Turów” Wojciech Ilnicki ocenił, że decyzja TSUE „jest podważeniem sensu funkcjonowania Polski w Unii Europejskiej”. „Jeśli bowiem jednoosobowa decyzja sędzi Rosario Silva de Lapuerta może doprowadzić do bankructwa jednej z największych firm energetycznych w Polsce, narażając cały kraj na utratę suwerenności energetycznej, a w konsekwencji i gospodarczej, to trzy filary wspólnoty europejskiej, na których się opiera się Unia Europejska są fikcją! A w tym wypadku nawet farsą” – czytamy w stanowisku opublikowanym przez tysol.pl.





Czego oczekują związkowcy?

Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” KWB „Turów” żąda „i oczekuje od polskiego rządu jednoznacznego stanowiska w tej sprawie”. Przede wszystkim związkowcy oczekują niepłacenia kar finansowych, „a w razie potrzeby wstrzymania wszelkich płatności na rzecz UE, w tym takich jak składki członkowskie”.„Warto przy tej okazji również rozpocząć dyskusję w naszym kraju nad kosztami i korzyściami płynącymi z obecności Polski w Unii, szczególnie w kontekście czekających Polaków kilkudziesięcioprocentowych wzrostów kosztów energii, które są efektem szalonej unijnej polityki klimatycznej” – napisano w stanowisku Solidarności.Dodano, że Solidarność KWB „Turów” rozpoczęła przygotowania do