Nożownik zaatakował w urzędzie pracy. Do Norwegii przyjechał 10 lat temu

W Bergen w zachodniej Norwegii dwie pracownice Urzędu Pracy i Polityki Socjalnej (NAV) zostały w poniedziałek zranione nożem przez petenta „pochodzenia obcego”. Jedna z kobiet w wyniku odniesionych obrażeń zmarła – poinformowała po południu norweska policja.

Druga z kobiet, która trafiła do szpitala, jest lekko ranna.



Napastnika podejrzanego o dokonanie ataku policja zatrzymała krótko po przybyciu na miejsce. Jak podano na spotkaniu z mediami, jest nim trzydziestokilkuletni mężczyzna „pochodzenia obcego”, który przyjechał do Norwegii w 2011 roku, a obywatelstwo norweskie posiada od 2019 roku.



– Zostanie on oskarżony o morderstwo oraz ciężkie uszkodzenie ciała. Obecnie przebywa w areszcie w Bergen – stwierdziła Christine Moen Wisloff z lokalnej policji.

Według świadków, z którymi rozmawiała gazeta „VG”, napastnik wymachiwał w urzędzie długim nożem.





„Chciał wszystkich rozstrzelać”

źródło: pap

Jak podają norweskie media w przeszłości pracownicy urzędu NAV w Bergen byli obiektem gróźb ze strony petentów. W 2012 roku jeden z nich „chciał wszystkich rozstrzelać”. Po tym incydencie wprowadzono specjalne środki bezpieczeństwa, w tym monitoring.