Turkowy. Autobus wjechał pod pociąg. Dwoje dzieci rannych

Do groźnego wypadku doszło w poniedziałkowe popołudnie na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w miejscowości Turkowy w woj. wielkopolskim. Autobus, którym podróżowały 23 osoby wjechał pod nadjeżdżający pociąg towarowy.

Na szczęście, nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń.



Czterech pasażerów zostało niegroźnie rannych, zostali przewiezieni do szpitala, ale ich życiu nie zagraża niebezpieczństwo.



Autobusem relacji Cieśle - Kępno podróżowały 23 osoby.



Do wypadku doszło w poniedziałek ok. godz. 16.





#wieszwiecej Polub nas