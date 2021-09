Sieciówka przeprosiła mężczyzn. W reklamie użyto niefortunnego sloganu

Popularna sieciówka opublikowała w mediach społecznościowych przeprosiny za to, że do promocji swojej aplikacji zakupowej użyła niefortunnego sloganu: „Mężczyzna nie prosi o pomoc. Nie musi, bo...”. Firma zapewnia, że nie będzie już używać tego hasła.

Slogan „Mężczyzna nie prosi o pomoc. Nie musi, bo...” oburzył wielu internautów, którzy wytknęli specom od marketingu firmy H&M niewrażliwość na to, że mężczyzn też dotykają problemy psychiczne. A wtedy powinni się zgłaszać po pomoc do specjalistów. Padły zarzuty, że produkty promuje hasło, które utrwala stereotyp, że prawdziwy mężczyzna nigdy nie czuje się bezradny i zawsze sobie ze wszystkim radzi.





Oświadczenie

#wieszwiecej Polub nas

Skąd pochodzi dżins? Historia słynnej tkaniny Dżins pochodzi z Genui – przypomina się w stolicy włoskiej Ligurii. Trwa tam właśnie seria imprez, których celem jest opowiedzenie światu historii... zobacz więcej

Reagując na krytyczne opinie, firma wydała oświadczenie z przeprosinami. „W kampanii promującej (...) posłużyliśmy się hasłem, które w naszej intencji miało odnosić się wyłącznie do decyzji zakupowych. Teraz dostrzegamy jednak, że hasło i sposób, w jaki je zaprezentowaliśmy, może być odczytywane w rozmaity, dla wielu krzywdzący sposób. Dlatego pragniemy podkreślić, że każdy może i powinien prosić o pomoc, jeśli tego potrzebuje”.W uzupełnieniu przeprosin pojawia się też zapewnienie, że firma kieruje się takimi wartościami, jak: otwartość, empatia i zrozumienie. I... dziękuje za krytyczne uwagi.Raz jeszcze przepraszamy i informujemy, że usuwamy materiały ze sklepów ” – można przeczytać na koniec.

Na tak sformułowane przeprosiny internauci zareagowali bardzo pozytywnie. „Brawo! I tak właśnie powinny wyglądać przeprosiny, a nie standardowe »przepraszamy tych, co się poczuli urażeni«. Duży plus!” – napisała jedna z osób komentujących post H&M. „Szanuję Waszą postawę i uważam, że komunikacja marketingowa jest wyjątkowo obfita w szkodliwe hasła i wzorce społeczne. Jak reklamy środków do prania, leków dla dzieci i artykułów dla dzieci, to zawsze my, kobiety jesteśmy głównymi adresatkami. Niestety, większość ludzi nie widzi w tym nic złego, ale fajnie, że posłuchaliście głosów krytyki i się do tego odnieśliście” – dodała inna.





„Moda na obrażanie jest męcząca”

Nie brakuje też jednak opinii, że firma niepotrzebnie ugięła się pod presja społeczną. Można więc przeczytać i takie komentarze: „O losie, cieszę się, że temat depresji jest omawiany lepiej niż kilka lat temu, ale ta moda na wciskanie poprawności i obrażanie się jest męcząca. Niedługo człowiek jak kichnie we własnym domu, to się ktoś na niego obrazi”.Niektórzy to mam wrażenie żyją tylko po to, aby doszukiwać się drugiego dna. Przecież to musi być męczące tak ciągle żyć w napięciu”.

Są też głosy, że przeprosiny zostały... zaplanowane już wcześniej. „Niestety myślę, że zrobiliście to w pełni świadomie – zatrudniacie specjalistów, tęgie głowy od marketingu, kognitywistów, nawet nie wiem jeszcze jakich speców od kampanii reklamowych... przeprosiny były wliczone w kampanię... osiągnęliście swój cel – każdy teraz poleci sprawdzić co to za afera z H&M, do tego dostaniecie »klaski« za »prawidłowe« przeprosiny, za chwilkę to Wy będziecie kreować się na ofiary” – stwierdziła jedna z internautek.



Inni, mianujący się specjalistami od marketingu, też nie dowierzają, że przygotowując tak wielką kampanię, firma popełniła nieświadomy błąd”. Zwłaszcza w czasach, gdy problem zdrowia psychicznego jest ciągle obecny w mediach.



Hasło „Mężczyzna nie prosi o pomoc. Nie musi, bo...” zostało użyte w celu promowania aplikacji mobilnej, która... pomaga klientom wybierać poszczególne elementy garderoby, dopasowując je do preferowanego przez nich stylu.



Pobierz aplikację mobilną i oglądaj TVP INFO na żywo