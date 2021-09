Ma 52 lata i zdobył medal MP w kolarstwie torowym. Niesamowity wyczyn Marka Skórskiego

52-letni Marek Skórski stanął na podium mistrzostw Polski elity w kolarstwie torowym, które od czwartku do niedzieli odbywały się w Pruszkowie. W sprincie drużynowym wywalczył razem z kolegami ze Stali Grudziądz srebrny medal.

W finale szybszy był pierwszy zespół Stali, złożony z olimpijczyków z Tokio: Mateusza Rudyka, Krzysztofa Maksela i Rafała Sarneckiego.



„Kto by powiedział (bo na pewno nie ja), że z moimi 52 wiosnami trafię do finału A. Nie mówiąc o tym, że w finale po przeciwnej stronie stanie drużyna olimpijska” – napisał na Facebooku Skórski.



„W wieku 52 lat srebrny medal elity to pewnie rekord, który długo nie będzie pobity” - dodał.







W 1986 roku Skórski został wicemistrzem świata juniorów na 1 km ze startu zatrzymanego. Później zakończył karierę, a do kolarstwa powrócił... po 30-letniej przerwie w 2016 roku. W 2019 w Manchesterze zdobył dwa złote medale mistrzostw świata w kategorii masters.



Mistrzostwa Polski odbywały się z problemami (przeciekający dach), przy pustych trybunach i z coraz mniejszą liczbą zawodników. W konkurencji 4 km na dochodzenie mężczyzn startowały tylko trzy drużyny, w wyścigu punktowym tylko sześć zawodniczek, a wyścigu madison kobiet nie rozegrano, ponieważ zgłosiły się tylko dwie pary.



Kolarze torowi mają przed sobą mistrzostwa Europy (5-9 października w Grenchen) i świata (20-24 października w Roubaix).

#wieszwiecej Polub nas