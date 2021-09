Malowali bele siana w czerwone pasy. Kolejne aresztowania na Białorusi

Na Białorusi aresztowano siedmiu zwolenników opozycji, którzy pomalowali w czerwone pasy pozostawione na polu zawinięte w białą folię siano. Miało to być nawiązanie do historycznej biało-czerwono-białej flagi, symbolu protestów po wyborach prezydenckich w tym kraju.

Białoruskie władze i miejscowe służby bezpieczeństwa zwalczają ten symbol sprzeciwu wobec rządzących.



Do zdarzenia doszło w pobliżu podstołecznego miasta Dzierżyńsk. Młodzi ludzie zdążyli pomalować czerwoną farbą ponad 80 okrągłych białych bel siana. Po zatrzymaniach, w ich mieszkania przeprowadzono rewizje. Następnie uczestników protestu skierowano do aresztu więziennego w mieście Żodzina.



Postawiono im zarzut "złośliwego chuligaństwa". Trzem kobietom i czterem mężczyznom grozi do 6 lat pozbawienia wolności.



