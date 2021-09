Broń zamiast słodyczy. Przemytnicy na celowniku KAS

Broń pneumatyczna i gazowa, kusza, pistolet automatyczny oraz amunicja szły do Polski w przesyłkach pocztowych. Nadawcy deklarowali, że przesyłają słodycze, płatki śniadaniowe, witamy albo buty. Nielegalny towar wpadł w ręce funkcjonariuszy mazowieckiej KAS.

W jednej z przesyłek zamiast cukierków i czekoladek, których wartość wyceniono na 20 dolarów, funkcjonariusze znaleźli 3 sztuki broni pneumatycznej.



W innej miały być płatki śniadaniowe i płetwy, a zawierała kuszę, bełt z linką metalową i gumy naciągowe. A w paczce z ramkami do zdjęć, butami oraz witaminami odkryto 150 sztuk amunicji.



Większość przechwytywanej przez KAS broni pochodzi z krajów Ameryki Północnej, gdzie obowiązują inne przepisy dotyczące zakupu i posiadania broni. Mimo że towar pochodzi z legalnie działających sklepów, nie można ściągnąć go, ot tak, do Polski. Wiedzą o tym uczestnicy procederu, dlatego w dokumentach deklarują inne towary o niskiej wartości.





Co mówią krajowe i unijne przepisy

#wieszwiecej Polub nas

źródło: KAS

– Zgodnie z przepisami, wysyłką broni mogą zajmować się jedynie operatorzy, którzy świadczą tego rodzaju usługi pocztowe i posiadają stosowne pozwolenia – wyjaśniają celnicy i podkreślają, że z kraju niebędącego w Unii Europejskiej nie wolno przywieźć broni i amunicjiDo tego w Polsce obowiązują specjalne pozwolenia na broń, wydane przez komendantów wojewódzkich policji. Brak takiego pozwolenia zagrożony jest karą pozbawienia wolności