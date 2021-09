Po publikacji rzekomych maili, TVN zawiesza swojego dziennikarza

Stacja TVN zdecydowała o zawieszeniu reportera „Faktów” TVN Krzysztofa Skórzyńskiego w związku z wyciekiem dwóch rzekomych maili między nim, a Michałem Dworczykiem, opublikowanych na rosyjskim serwisie. Dziennikarz miał korespondować z szefem Kancelarii Premiera w styczniu 2021 r. ws. apelu do seniorów, by się szczepili oraz 10 lat wcześniej na temat działań pomocowych dla polskich szkół na Wschodzie, w które - jako przedstawiciel stowarzyszenia „Wspólnota Polska” - Dworczyk był zaangażowany.

„W związku z nowymi informacjami ws. Krzysztofa Skórzyńskiego, został on zawieszony do czasu wyjaśnienia sprawy” – poinformowała stacja w mediach społecznościowych.



W poniedziałek do sieci trafiły kolejne rzekome wiadomości, które miały wyciec z prywatnej skrzynki mailowej Michała Dworczyka. Znajdowała się tam również domniemana korespondencja szefa KPRM ze Skórzyńskim, której wiarygodność nie została zweryfikowana.



Z ujawnionych maili dowiadujemy się, że Dworczyk miał m.in. konsultować swoje wystąpienie na konferencji prasowej 24 stycznia 2021 roku ws. rządowej strategii szczepień seniorów przeciw COVID-19, a w grudniu 2010 r. dostał treść apelu w sprawie polskich szkół na Wschodzie.

