„Kur*** liż du***”. Lempart i „babcia Kasia” w plebiscycie na „Warszawiankę Roku”

„Mądre i empatyczne. Nasze autorytety i nasza duma” – pisze prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i zachęca do głosowania w plebiscycie „Warszawianka Roku”. Wśród kandydatek do tego tytułu znalazły się aktywistki opozycji, które zasłynęły językiem nienawiści i wulgarnymi atakami na ludzi: Marta Lempart, znana m.in. z wrzasku „Zamknij ryj psie” oraz Katarzyna Augustynek ps. „babcia Kasia”, znana m.in. z krzyczenia do jednej z funkcjonariuszek: „Stara kur**o liżesz du** Kaczyńskiemu”.

„Zaangażowane, mądre, empatyczne. Działające na rzecz kobiet, praw człowieka, społeczeństwa obywatelskiego. Na rzecz Warszawy” – napisał na Twitterze Rafał Trzaskowski.



„Nasze autorytety i nasza duma. Poznajcie wyjątkowe kobiety nominowane do tegorocznej nagrody Warszawianka Roku i zagłosujcie” – zaapelował polityk Platformy Obywatelskiej.



Wśród nominowanych znalazła się m.in. Katarzyna Augustynek znana jako „babcia Kasia”. „To ikona protestów ulicznych w Warszawie” – czytamy na oficjalnych stronach warszawskiego ratusza. „Zaangażowana w walkę o prawa kobiet, aktywnie zabiera głos, gdy przychodzi wesprzeć społeczność LGBT+” – zaznaczono.

Zaangażowane, mądre, empatyczne. Działające na rzecz kobiet, praw człowieka, społeczeństwa obywatelskiego. Na rzecz @warszawa. Nasze autorytety i nasza duma - poznajcie wyjątkowe kobiety nominowane do tegorocznej nagrody #WarszawiankaRoku i zagłosujcie�� https://t.co/Vac6uKBrF2 pic.twitter.com/3jmrz3p4zc — Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) September 20, 2021

Co pomięto? Między innymi fakt, że w ostatnim czasie kandydatka do tytułu domagała się wpuszczenia do Polski nielegalnych imigrantów przywiezionych pod polską granicę najprawdopodobniej przez białoruski reżim. Z nagrań wynika, że szarpała się z żołnierzami przed Pomnikiem Smoleńskim i wymachiwała szalikiem z napisem „Kuta***”.



Gdy podczas jednego z protestów policja nie chciała jej wpuścić na ogrodzony teren, krzyczała do funkcjonariuszki: „Stara kur*** liżesz du*** Kaczyńskiemu. (…) „Jesteście zasr**** gów*** i niczym poza tym”.



– Za to, co pani teraz w stosunku do mnie powiedziała, powinnam panią zatrzymać – odpowiadała policjantka.

Babcia Kasia nazwała Policjantke ku*** �� Gdzie są granice? �� pic.twitter.com/zIf23hoIUw — Aneczka ���� (@aneczka07) February 13, 2021

Zdaniem policjantów, Katarzyna Augustynek wielokrotnie naruszała prawo. W 2021 roku do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia wpłynęło 5 aktów oskarżenia i 6 wniosków o jej ukaranie. Na protestach zwolenniczek aborcji miała blokować przejazd tramwajów, a innym razem uderzyć policjanta w głowę drzewcem. Zdaniem prokuratury dochodziło również do sytuacji, gdy na jednym z protestów „babcia Kasia” opluła funkcjonariusza.



Mundurowi zeznawali w sądzie, że osoba kreowana na jeden z symboli ruchów proaborcyjnych, krzyczała do nich także: „Ty ch***, ty pislicyjna ku***”. Sądy oddalają te oskarżenia.



Władze Warszawy sugerują, żeby brać Augustynek za wzór. „To absolwentka prawa i emerytowana lektorka angielskiego i hiszpańskiego. Działa w oddolnych ruchach przeciwstawiających się łamaniu praw obywatelskich w Polsce” – piszą organizatorzy plebiscytu „Warszawianka Roku”.



„Zawsze w centrum wydarzeń, wielokrotnie dawała przykład niezłomności, stając się bohaterką nie tylko swojego pokolenia, ale także warszawskiej młodzieży” – podkreślono.

Babcia Kasia to przemiła starsza Pani jest��

- A jak łacinę ma opanowaną��

Wnuczęta powinny być dumne ze swojej babci�� pic.twitter.com/Vvds8IwROn — PikuśPOL ���� ‏�� (@pikus_pol) April 22, 2021

Marta Lempart

Kto zabiera małe dzieci na takie manifestacje? Super dojrzałe i dorosłe kobiety wykrzykują WYPIER***AĆ, a dziewczynka bardzo zdezorientowan stoi.

Może sprawą zajmie się kurator? pic.twitter.com/TPqjpPTVdU — Patryk "Skju" Sykut (@PatrykSykut) November 18, 2020

Zdaniem warszawskich samorządowców, godna wyróżnienia w plebiscycie jest także liderka zwolenniczek aborcji Marta Lempart.Zobacz także -> Marta Lempart atakuje prezesa PiS. „Może wyp***ć” [WIDEO] „Feministka, liderka Ogólnopolskiego Strajku Kobiet.Prawniczka, przez wiele lat zaangażowana w walkę o prawa osób z niepełnosprawnościami” – zaznaczono zachęcając, by głosy w konkursie oddawać także na Martę Lempart.

Doszły nowe hasła z ust liderki @martalempart

"Zamknij ryj psie"

Oraz "j**** psy"



Niby młodzi, wykształceni, z wielkich ośrodków. A jednak...



pic.twitter.com/DRAS5T4PFE https://t.co/t3PEXofBrx — Sebastian Kaleta (@sjkaleta) October 23, 2020

Z niektórymi osobami trudno znaleźć wspólny język, wyjaśnić sytuację jaka ma miejsce, zażegnać konflikt. Bluzgi, przekleństwa, agresja wydają się u takich osób zagłuszać zdrowy rozsądek.

Wideo: @OnetWiadomosci pic.twitter.com/TKJyEX2dia — Policja Warszawa (@Policja_KSP) November 19, 2020

