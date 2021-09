Rusza śledztwo ws. wypadku na DK 65. Zginął kierowca i troje dzieci

Prokuratura Rejonowa w Białymstoku wszczęła w poniedziałek śledztwo w sprawie wypadku drogowego, do którego doszło w niedzielę na trasie z Białegostoku do Bobrownik. Doszło tam do czołowego zderzenia auta osobowego z ciężarówką; zginął kierowca i troje dzieci.

Ofiary wypadku, do którego doszło w okolicach miejscowości Tatarowce (Podlaskie), to 30-letni kierowca samochodu osobowego i trójka podróżujących z nim dzieci w wieku 3, 6 i 9 lat. Ranna w wypadku pasażerka trafiła do szpitala.



Obrażeń doznał też kierowca tira. Policja informowała w niedzielę, że był on trzeźwy. Ruch w miejscu wypadku na drodze krajowej nr 65 został przywrócony tego samego dnia wieczorem. W poniedziałek czasowo droga była tam znowu zablokowana na czas akcji wyciągania z rowu ciężarówki, która uczestniczyła w wypadku.

Śledztwo białostockiej prokuratury dotyczy okoliczności wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym. Szef tej prokuratury Karol Radziwonowicz powiedział PAP, że pierwsze czynności w śledztwie, to opinie biegłych z Zakładu Medycyny Sądowej, którzy wypowiedzą się co do przyczyn śmierci i obrażeń ofiar wypadku.