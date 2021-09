Prezes IPN: Zbrodnie sądowe stanu wojennego wymagają konkretnych poczynań IPN

Zbrodnie sądowe stanu wojennego wymagają konkretnych poczynań IPN w kierunku uchylenia immunitetów sędziom i prokuratorom wówczas oskarżającym – powiedział prezes IPN Karol Nawrocki na poniedziałkowej konferencji pt. „Pociągnąć do odpowiedzialności karnej sędziów i prokuratorów z okresu PRL–u”.

Konferencja poświęcona jest działaniom podjętym przez Główną Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu IPN, zmierzającym do pociągnięcia do odpowiedzialności karnej sędziów i prokuratorów z okresu PRL–u za bezprawne pozbawienie wolności osób, które sprzeciwiały się wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce i protestowały przeciwko komunistycznym władzom.



Nawrocki mówił o powinności Instytutu Pamięci Narodowej, a szczególnie Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu jaką jest „wprowadzanie sprawiedliwości transformacyjnej”.



– Wiele osób wciąż czeka na tę sprawiedliwość, wiele osób, które były skrzywdzone w latach 80., szczególnie w okresie stanu wojennego czeka choćby na symboliczne przywrócenie sprawiedliwości i z tego względu podejmujemy tę współpracę, patrzymy w kierunku wspólnego celu – mówił. – Część polityków myli wolną, demokratyczną Polskę porównując ją do lat 80., a zdarzają się tak odległe i karygodne porównania do okupacji niemieckiej – dodał.



„Te przykłady, odnoszące się do ofiar sędziów i prokuratorów okresu stanu wojennego, do zbrodni sądowych tamtego okresu, wymagają dzisiaj konkretnych ruchów, poczynań IPN w kierunku uchylenia immunitetów sędziom i prokuratorom oskarżającym i wydającym wyroki sądowe w okresie stanu wojennego”.



Nawrocki wymienił, że te wyroki dotyczyły m.in. takich osób, jak „skazany na dwa lata pozbawienia wolności przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni w roku 1982 motorniczy lokomotywy spalinowej, który dopuścił się »tak strasznej zbrodni«, jak uruchomienie na 60 sekund systemu dźwięku, solidaryzując się z walką o wolną i niepodległą Polskę”.



– Wśród tych spraw znajdziemy także nauczyciela technikum rolniczego w północnej Polsce, który odczytywał podczas jednej z lekcji deklarację ideową Konfederacji Polski Niepodległej. Za odczytywanie został pozbawiony wolności na trzy lata – wymieniał.



Kolejny przytoczony przez Nawrockiego przykład, to 23–latek z Gdańska, który napisał na ścianie „precz z komuną”. – Kosztowało go to wyrok czterech lat pozbawienia wolności. Skazał go Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni – opowiadał.



Zdaniem prezesa IPN, te osoby, nawet jeśli zostały uwolnione z mocy amnestii 22 lipca 1983 r., na całe życie zostały skrzywdzone przez sędziów i prokuratorów wydających wyroki w czasie stanu wojennego.