Tianzhou-3 dostarczy zaopatrzenie na chińską stację kosmiczną [WIDEO]

Chiński statek kosmiczny Tianzhou-3 został wystrzelony w poniedziałek, by dostarczyć zaopatrzenie dla następnych astronautów na budowanej stacji kosmicznej Tiangong. Zgodnie z planem ma ona zostać ukończona do końca 2022 roku.

Trzej chińscy astronauci – Nie Haisheng, Liu Boming i Tang Hongbo – powrócili 17 września na Ziemię po 90 dniach spędzonych na powstającej stacji kosmicznej Tiangong („niebiański pałac”). To dotychczas najdłuższy lot w kosmos w historii Chin.



W poniedziałek statek towarowy Tianzhou-3 wystartował z wyspy Hajnan na Morzu Południowochińskim, by dostarczyć zaopatrzenie do powstającej stacji kosmicznej Tiangong.



Jak podała Chińska Agencja Kosmiczna (CMSA), po 597 sekundach Tianzhou-3 oddzielił się od rakiety Long March-7 Y4 i wszedł na wyznaczoną orbitę.

Tianzhou-3 zadokuje na kombinacji głównego modułu stacji kosmicznej Tianhe i statku towarowego Tianzhou-2 w ramach przygotowań do kolejnej misji załogowego statku kosmicznego Shenzhou-13.

