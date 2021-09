Tusk a Kościół. Palikot: On udawał neutralnego, od zawsze nienawidzi kleru

Po tym, jak Donald Tusk postanowił zawalczyć o głosy konserwatywnych wyborców, internauci przypominają jego liczne zmiany zdania ws. Kościoła Katolickiego. Teraz w mediach społecznościowych cytują m.in. Janusza Palikota, który w 2012 roku relacjonował: „Tusk raz czy dwa mnie pytał, czy ja na pewno nienawidzę »czarnych«. To były poufne spotkania, w małym gronie, niepolityczne”.

Podczas weekendowej konwencji PO Donald Tusk zapewniał, że ma dobre relacje ze znajomym księdzem, jego rodzina to katolicy, a „mama znak krzyża nakreślała na bochenku zanim go rozkroiła”.



Z nagłej przemiany Tuska żartują już nawet dziennikarze TVN. W jednym z programów przypomnieli, że Donald Tusk przez lata nie miał ślubu kościelnego, a ze swoją ówczesną partnerką powiedzieli sobie „tak” w kościele dopiero przed ważnymi wyborami.



Internauci przypominają również, co o Tusku mówił Janusz Palikot. Były polityk Platformy Obywatelskiej w 2012 roku ujawnił bowiem opinię Tuska, jaką ten wygłosił na posiedzeniu klubu parlamentarnego Ruchu Palikota.

– Możecie sobie zdawać sprawę, że po tych pięciu latach ja jakimś wielkim fanem Kościoła katolickiego to nie jestem. Wszystko, co mogłem od nich złego dostać, to dostałem. Ale nie jestem aż tak jak wy nastawiony na krytykę – miały brzmieć słowa Tuska.



Według Palikota, Tusk nigdy nie pałał miłością do Kościoła katolickiego. Miały o tym świadczyć ich poufne rozmowy jeszcze z czasów, gdy Palikot znajdował się w kręgu wpływowych działaczy PO.



– Tusk od zawsze nienawidzi kleru. On tylko udawał, że jest neutralny. Raz czy dwa mnie pytał, czy ja na pewno nienawidzę »czarnych«. To były poufne spotkania, w małym gronie, niepolityczne – przekonywał w Radiu Zet Palikot.

Palikot o spotkaniu z Tuskiem



”Tusk od zawsze nienawidzi kleru. On tylko udawał, że jest neutralny. Raz czy dwa mnie pytał, czy ja na pewno nienawidzę "czarnych". To były poufne spotkania, w małym gronie, niepolityczne” pic.twitter.com/hh2QybjCMP — Artur🇵🇱 (@arturPolonia) September 19, 2021

