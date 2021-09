Tusk broni prezydenta Szełemeja: Jest z PO. Jest przyzwoitym człowiekiem

Specjalistyczny Szpital im. A. Sokołowskiego i media wskazują na liczne nieprawidłowości dotyczące pracy prezydenta Wałbrzycha Romana Szełemeja w miejskim szpitalu. Ich zdaniem, dochodziło do sytuacji, gdy polityk i inny lekarz pobierali wynagrodzenie za ten sam dyżur. Tylko od początku roku Szełemej miał zarobić w placówce setki tysięcy złotych. „PiS chce go zniszczyć. Więc zaczęli. Ale nie mają szans” – skomentował na Twitterze Donald Tusk.

Prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej od lat był zatrudniony w Szpitalu im. A. Sokołowskiego. Z wykształcenia jest bowiem kardiologiem. Ile zarabiał na „dorywczym” stanowisku? Jak informował niedawno „Super Express”, tylko w tym roku polityk otrzymał już ponad 400 tys. zł.



„W samym tylko lipcu szpital wypłacił mu 109 tys. złotych” – napisano.



W piątek szpital poinformował nagle w oświadczeniu o rozwiązaniu umowy o pracę z prezydentem Wałbrzycha Romanem Szełemejem. Decyzję uzasadniono:



– rażącym naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych

– powodowaniem dezorganizacji pracy szpitala

– podważaniem kompetencji przełożonej – pełniącej obowiązki dyrektora szpitala

– naruszeniem obowiązku rzetelnego i efektywnego wykonywania pracy

– nieprzestrzeganiem ustalonego czasu pracy i regulaminu pracy

– naruszaniem postanowień regulaminu pracy w zakresie potwierdzania czasu pracy przy użyciu kart zbliżeniowych

– nieprzestrzeganiem ustalonego w zakładzie pracy czasu pracy, w tym samowolnym opuszczaniem szpitala w czasie dyżurów

– nieprawidłowościami w rozliczaniu czasu pracy

– niewykonaniem polecenia pracodawcy

– niewykonywanie obowiązków Lekarza Kierującego Oddziałem Kardiologii

Lekarz i prezydent? „Zaniedbuje obowiązki”

Tusk o Szełemeju: Haruje jak wół

„W czasie wyznaczonych dyżurów pan Roman Szełemej opuszczał oddział szpitala, angażując do zastępstwa innych lekarzy. Został stwierdzony przypadek, gdy niezgodnie z rzeczywistością panw sporządzanych miesięcznych zestawieniach czasu pracy, tym samym wprowadzając pracodawcę w błąd" – podał szpital. Co więcej, doszło do sytuacji, gdy Szełemej i inny lekarz pobrali wynagrodzenie za ten sam dyżur.Zobacz także -> „Dobrze, że jesteś”. Ruszy kampania przeciwdziałania depresji dla młodych Dyrekcja szpitala oceniła w komunikacie, że łączenie przez Szełemeja roli lekarza i prezydenta Wałbrzycha odbywało się kosztem zaniedbania obowiązków wobec pacjentów i placówki.

„Roman Szełemej. Jest lekarzem. Samorządowcem. Harującym jak wół dla swojego ukochanego Wałbrzycha i swoich pacjentów” – skomentował na Twitterze Donald Tusk.



Jak dodał, Roman Szełemej jest z Platformy i jest przyzwoitym człowiekiem. „Każdy z tych powodów wystarcza, żeby PiS chciał go zniszczyć. Więc zaczęli. Ale nie mają szans” – stwierdził.



Co o zwolnieniu z pracy uważa sam zainteresowany?



– Całe podsumowanie mojej 36-letniej pracy i 20-letnie kierowanie oddziałem kardiologii zajęło około trzy minuty. Podawane w uzasadnieniu argumenty są zupełnie niemerytoryczne. Prawdziwą przyczyną wypowiedzenia jest moje niepogodzenie się z tym, że szpital w Wałbrzychu, a w istocie również inne szpitale na Dolnym Śląsku, stoi w obliczu gigantycznego kryzysu, z którym nie chcieliśmy i nie chcemy się pogodzić – komentował w rozmowie z TVN24 Roman Szełemej.



– Stawianie trudnych pytań o przyszłość szpitali, o ich kondycję, o plan jak mają one funkcjonować, jak ma funkcjonować lecznictwo onkologiczne, hematologiczne, spowodowało niestety takie konsekwencje – podkreślał.

