Niedzielski: Obserwujemy konsekwentny trend zwiększania liczby zakażeń

Obserwujemy konsekwentny trend zwiększania liczby zakażeń i podwojenie liczby hospitalizacji; do 2 proc. wzrosła liczba dodatnich testów. W kolejnych tygodniach nadal będą dynamiczne wzrosty zakażeń – mówił w poniedziałek minister zdrowia Adam Niedzielski podczas konferencji prasowej.

Szef resortu zdrowia powiedział, że w Polsce obserwowany jest trend wzrostowy zakażeń koronawirusem. Na konferencji zauważył, że w związku z tym rośnie także liczba osób, które trafiają do szpitali. – Średnia tygodniowa liczba zakażeń – mówię o średniej dziennej – już przekroczyła 600, a tydzień temu to jeszcze było 450; a jeszcze niedawno – przypomnę – te średnie liczby kształtowały się w przedziale 200-300, więc widać, że mamy do czynienia z takim konsekwentnym trendem zwiększania liczby zakażeń – mówił Niedzielski.



Dodał, że „to oczywiście znajduje swoje przełożenie na sytuację w szpitalach”. – W tej chwili mamy przekroczoną już liczbę tysiąca hospitalizacji. Te 1000 hospitalizacji wynika z tego, że w ostatnim tygodniu przyrost hospitalizacji wyniósł 366.

źródło: PAP, IAR

Adam Niedzielski dodał, że rośnie liczba zleceń na testy wydawanych przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Obecnie w ciągu tygodnia wystawianych jest około 30 tysięcy zleceń.W ciągu doby potwierdzonych zostało 363 zakażeń koronawirusem. Żaden z chorych nie zmarł. W szpitalach przebywa obecnie 1070 chorych na koronawirusa. To o 50 więcej niż wczoraj. 113 pacjentów jest podłączonych do respiratorów – o dwóch więcej niż wczoraj.Szef MZ powiedział też w poniedziałek, że „w najbliższych dniach czy najbliższych tygodniach trzeba się spodziewać, że przekroczymy w ciągu jednego z dni liczbę tysiąc, ale też powoli średnia zakażeń będzie do tego poziomu tysiąc dążyła”.– Średni poziom pewnie się zrealizuje pod koniec września, czyli w kolejnym tygodniu, natomiast dzienne przekroczenie tysiąca może mieć miejsce w tym tygodniu – powiedział Niedzielski.