Nitras znów o „piłowaniu katolików”. Ostry wpis posła Platformy

Jedna z publicystek opisała, jak potencjalni przyszli koalicjanci (Platforma Obywatelska i Lewica) uderzają w katolików. Postawiła tezę, że niektóre postulaty opozycji są wręcz elementem dyskryminacji. „Moim zdaniem pani tekst jest dziwny” – zareagował zirytowany poseł PO Sławomir Nitras.

Sławomir Nitras wywołał burzę zapowiadając „opiłowanie katolików”. Mimo to przedstawiciele Lewicy poszli jeszcze o krok dalej. Poseł Maciej Gdula zaapelował, by po odsunięciu PiS od władzy, „w mediach publicznych nie było transmisji przyszłej kanonizacji Wyszyńskiego”.



„Jeśli Nitras miał na myśli tylko pozbawianie Kościoła katolickiego przywilejów, to Gdula idzie kilka kroków dalej i chciałby dyskryminacji katolików w życiu publicznym. Bo tym właśnie byłaby realizacja jego postulatu” – oceniła na łamach „Rzeczpospolitej” publicystka Kataryna.



„Święte prezerwatywy kard. Wyszyńskiego". Pełnomocnik ds. równego traktowania szydzi z katolików



„Moim zdaniem pani tekst jest dziwny” – odpowiedział jej na Twitterze Sławomir Nitras. „Sprowadzanie przywilejów do transmisji w telewizji jest śmieszne” – ocenił.



Zaznaczył, że Kościół ma nieuzasadnione przywileje. „To przywileje podatkowe, pozyskiwanie za darmo publicznego majątku, zakazy prawne wynikające z wiary jak choćby in vitro, lekcje religii, gdzie opowiada się rzeczy niegodne z wiedzą naukową” – napisał polityk PO.

Poseł Lewicy zabiera głos

Panie Slawomirze! Chyba notatka do pana nie dotarła - teraz przecież jesteście chadecja! https://t.co/Ahh54OFxF1 — marianbaczal (@marian_baczal) September 19, 2021

Do ostrej wymiany zdań odniósł się również Maciej Gdula. „Gdy wszystkie główne media transmitują beatyfikację i kultywują w ten sposób wyłączność Kościoła katolickiego na duchowość i moralność w Polscei kultywowały możliwość niezgody" – napisał i dodał: „Dla prawicy w Polsce to za wiele. Wiem".Do dyskusji chętnie włączyli się także internauci.

Panie Sławomirze! Chyba notatka do pana nie dotarła.– piszą do polityka Platformy.

Tusk zmienia front

Użytkownicy sieci nawiązują tym samym do sobotniej konwencji PO, na której nastąpić miał ważny przełom. W ostatnich latach politycy Platformy chętnie atakowali Kościół i katolików.Po powrocie z Brukseli Donald Tusk został więc poproszony o komentarz ws. symboli religijnych. Jeden z wyborców zapytał szefa PO,– Miejsca publiczne, takie jak Sejm czy szkoła, powinny być wolne od symboliki religijnej – dodał Tusk.Zobacz także -> Obraźliwe słowa Sikorskiego o abp. Jędraszewskim Teraz zupełnie zmienił front. Podczas sobotniej konwencji PO w Płońsku mówił m.in.: „Ja ciągle pamiętam, jakzanim go rozkroiła”. Dodawał, że „nie chce piłować katolików”, a jego rodzina to w większości osoby wierzące. Chwalił się również, że niedawno był na chrzcinach.